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Una multinacional da la puntilla a la sociedad de agricultores del lúpulo en León

Una multinacional da la puntilla a la sociedad de agricultores del lúpulo en León

La provincia de León sigue siendo la gran referencia del lúpulo en España. Su liderazgo es abrumador: concentra más del 90% de la producción nacional

| etiquetas: lúpulo , cerveza , león , multinacional
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2 comentarios
7 0 0 K 70 actualidad
tricionide #2 tricionide
que pena dan que no sepan organizarse todos juntos, ademas siendo casi un monopolio tendrian toda la fuerza
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reivaj01 #1 reivaj01
Pues sinceramente, una pena.
Los agricultores se arrepentirán en breve de haber tirado por la borda su sociedad.
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menéame