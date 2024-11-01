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Una multinacional da la puntilla a la sociedad de agricultores del lúpulo en León
La provincia de León sigue siendo la gran referencia del lúpulo en España. Su liderazgo es abrumador: concentra más del 90% de la producción nacional
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#2
tricionide
que pena dan que no sepan organizarse todos juntos, ademas siendo casi un monopolio tendrian toda la fuerza
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#1
reivaj01
Pues sinceramente, una pena.
Los agricultores se arrepentirán en breve de haber tirado por la borda su sociedad.
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Los agricultores se arrepentirán en breve de haber tirado por la borda su sociedad.