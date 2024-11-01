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El multimillonario Trump no ha oído hablar de una "tienda de barrio" y lamenta que la gente más pobre "no piense en términos de deducciones" en un evento fiscal.(ENG)

El multimillonario Trump no ha oído hablar de una "tienda de barrio" y lamenta que la gente más pobre "no piense en términos de deducciones" en un evento fiscal.(ENG)

«¿Qué es una tienda de barrio?», preguntó el presidente a la multitud reunida para su mesa redonda. «Nunca había oído ese término. Sé lo que es una tienda de barrio, pero nunca la había oído describir como una "tienda de barrio". ¿Quién demonios inventó eso?»

| etiquetas: trump , deducción fiscal , clase media
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5 comentarios
6 2 0 K 104 actualidad
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Putos pobres
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#1 M.Dick_Tadura
Por otra parte, mientras promocionaba el conjunto de nuevas deducciones incluidas en la ley "One Big Beautiful Bill" impulsada por el Partido Republicano el año pasado, el presidente multimillonario pareció sugerir que la clase media y la gente pobre no piensan en las deducciones fiscales.

“Cuando los ricos hacen algo, siempre buscan deducciones, ¿verdad? Siempre son deducciones. Tienen deducciones y todo”, dijo Trump. “Y la clase media, la gente de ingresos medios, la gente pobre, no entienden, no piensan en términos de deducciones”.
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themarquesito #4 themarquesito *
La tienda de barrio es un concepto que está prohibido en gran parte de la superficie urbana de EE.UU debido a las calificaciones urbanísticas, en particular la famosa R1. Aquí lo explica bien City Beautiful:
www.youtube.com/watch?v=nuHQizveO1c

Dicho esto, la desaparición de las pequeñas tiendas de comestibles es culpa de Ronald Reagan y cómo su administración vació de contenido la ley Robinson-Patman.
www.meneame.net/story/gran-contraccion-tiendas-comestibles-ee-uu-eng
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pepel #5 pepel
A ver si aprenden a comprarse un Tesla.
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elgranpilaf #2 elgranpilaf *
"¿Son los tontos que me han votado pensando que les iba a ir bien conmigo?" Ha añadido Trump
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menéame