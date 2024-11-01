El multimillonario Trump no ha oído hablar de una "tienda de barrio" y lamenta que la gente más pobre "no piense en términos de deducciones" en un evento fiscal.(ENG)

«¿Qué es una tienda de barrio?», preguntó el presidente a la multitud reunida para su mesa redonda. «Nunca había oído ese término. Sé lo que es una tienda de barrio, pero nunca la había oído describir como una "tienda de barrio". ¿Quién demonios inventó eso?»
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“Cuando los ricos hacen algo, siempre buscan deducciones, ¿verdad? Siempre son deducciones. Tienen deducciones y todo”, dijo Trump. “Y la clase media, la gente de ingresos medios, la gente pobre, no entienden, no piensan en términos de deducciones”.
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Dicho esto, la desaparición de las pequeñas tiendas de comestibles es culpa de Ronald Reagan y cómo su administración vació de contenido la ley Robinson-Patman.
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