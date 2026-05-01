Las multas por ensuciar la calle en València: hasta 3.000 euros por escupir, tirar colillas u orinar

Entre las infracciones más graves figura el abandono de basura dispersa o cualquier tipo de residuo en la vía pública, así como cualquier comportamiento que contribuya a ensuciar los espacios públicos o perjudique su higiene. Estas acciones podrán ser sancionadas con multas de 1.500 a 3.000 euros. También se castiga arrojar residuos de pequeño tamaño, como colillas, cáscaras, chicles, papeles u otros restos similares, sin utilizar las papeleras o elementos habilitados para ello. En este caso, la sanción podrá llegar hasta los 1.500 euros.
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Otra cosa es que esta medida me parece un perfecto brindis al sol, tan inútil como barrer una playa porque si no pillas in fraganti al autor como si ponen 3 millones de multa.