Las multas por ensuciar la calle en València: hasta 3.000 euros por escupir, tirar colillas u orinar

Entre las infracciones más graves figura el abandono de basura dispersa o cualquier tipo de residuo en la vía pública, así como cualquier comportamiento que contribuya a ensuciar los espacios públicos o perjudique su higiene. Estas acciones podrán ser sancionadas con multas de 1.500 a 3.000 euros. También se castiga arrojar residuos de pequeño tamaño, como colillas, cáscaras, chicles, papeles u otros restos similares, sin utilizar las papeleras o elementos habilitados para ello. En este caso, la sanción podrá llegar hasta los 1.500 euros.