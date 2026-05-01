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Las multas por ensuciar la calle en València: hasta 3.000 euros por escupir, tirar colillas u orinar

Las multas por ensuciar la calle en València: hasta 3.000 euros por escupir, tirar colillas u orinar

Entre las infracciones más graves figura el abandono de basura dispersa o cualquier tipo de residuo en la vía pública, así como cualquier comportamiento que contribuya a ensuciar los espacios públicos o perjudique su higiene. Estas acciones podrán ser sancionadas con multas de 1.500 a 3.000 euros. También se castiga arrojar residuos de pequeño tamaño, como colillas, cáscaras, chicles, papeles u otros restos similares, sin utilizar las papeleras o elementos habilitados para ello. En este caso, la sanción podrá llegar hasta los 1.500 euros.

| etiquetas: multas , valència , ensuciar , calle
7 2 0 K 93 valencia
10 comentarios
7 2 0 K 93 valencia
Feindesland #3 Feindesland
Sí, a por el colectivo del que puede pagarlo y no se declara insolvente.
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Supercinexin #7 Supercinexin
Valencia es una ciudad sucia. Huele a cloaca, a alcantarilla, hay barrios céntricos llenos de mierda, hay basura en muchas calles.
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hormiga_cartonera #4 hormiga_cartonera
Mi ciudad es un campo de minas de las cagarrutas de los perros. No entiendo la desidia que hay con el tema.
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#5 bengava
#4 la gente puede ser cerda a niveles estratosféricos. Por eso luego lloran con querer tanto estado. Necesitan un papá o mamá que les limpie.
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cromax #8 cromax
Llevo tiempo sin visitar Valencia pero lo cierto es que hay zonas bastante céntricas que me sorprendieron por la dejadez que exhibían.
Otra cosa es que esta medida me parece un perfecto brindis al sol, tan inútil como barrer una playa porque si no pillas in fraganti al autor como si ponen 3 millones de multa.
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mariKarmo #9 mariKarmo
Pero los perros se pueden seguir meando en tu portal que no pasa nada
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Lamantua #2 Lamantua *
Quieren acabar con algún colectivo social específico.
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#6 mancebador
#2 Correcto, específicamente con el colectivo de los guarros que ensucian las calles que empleamos todos.
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Lamantua #10 Lamantua *
#6 Estoy de acuerdo con un pequeño matiz. Ahí la lavabos públicos suficientes ? En Madrid, por ejemplo, es una puta vergüenza la escasez de lavabos públicos.
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#1 hackerman
Y esto como va? Te graban haciéndolo y te multan? O lo que diga un policía es suficiente para q te saquen 3000€?
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menéame