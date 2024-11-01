Mujeres juezas piden al CGPJ que tome medidas contra el juez Maman por sus declaraciones sexistas

“Solo desde unos profundos prejuicios y estereotipos de género se puede afirmar que las mujeres manipulan a sus hijos, se oponen sistemáticamente a la custodia compartida, van a la caza de la orden de protección o piensan, erróneamente, que la persona que las ha maltratado puede ejercer adecuadamente las funciones de padre”. Así se ha pronunciado en un comunicado la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) que, en un comunicado publicado este jueves 23 de abril, pide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).