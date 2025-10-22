Mujeres por Almaraz pide por carta a Yolanda Díaz que “interceda” ante el Gobierno para evitar el cierre

La portavoz de Mujeres por Almaraz, Virginia Aizkorbe, ha remitido este martes una carta a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda en la que le solicita que interceda ante el Ejecutivo para que se reconsidere el cierre de la planta cacereña. “Plenamente conscientes de que el pacto de Gobierno entre Sumar y el PSOE recoge de forma expresa” la clausura de las nucleares, en la misiva se pide a la vicepresidenta que “mire más allá de la ideología”, porque “una transición energética justa no puede construirse sobre el sacrificio de miles de familias”