Mujeres por Almaraz pide por carta a Yolanda Díaz que “interceda” ante el Gobierno para evitar el cierre

La portavoz de Mujeres por Almaraz, Virginia Aizkorbe, ha remitido este martes una carta a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda en la que le solicita que interceda ante el Ejecutivo para que se reconsidere el cierre de la planta cacereña. “Plenamente conscientes de que el pacto de Gobierno entre Sumar y el PSOE recoge de forma expresa” la clausura de las nucleares, en la misiva se pide a la vicepresidenta que “mire más allá de la ideología”, porque “una transición energética justa no puede construirse sobre el sacrificio de miles de familias”

Torrezzno #1 Torrezzno
"una transición energética justa no puede construirse sobre el sacrificio de miles de familias” ¿que no? Sujetame la farlopa
#4 ombresaco
#1 practicamente los avances en cualquier sentido han tenido algún perjudicado.

Lo que quieren decir es "si yo soy la parte perjudicada, no es justo"

Sin entrar a opinar en mantener la central abierta, o si se está cerrando bien, solo hablo del argumento de Justicia
sotillo #6 sotillo
#1 Si las eléctricas lo tienen muy fácil, pagar lo que les corresponde, eléctricas problema es que no quieren pagar para tener más beneficios y que seamos los consumidores los que paguen
Priorat #7 Priorat
#1 Unas pocas familias no pueden condicionar algo que nos beneficia a todos.
#5 Juantxi *
No será rentable, de lo contrario las empresas pedirían prórroga. Si no s piden es porque las reformas necesarias serían antieconómicas., con lo eran en la central de Garoña.
angelitoMagno #3 angelitoMagno
¿Pero eso no depende de las empresas adjudicatarias?
sotillo #8 sotillo
#3 Quieren lo de siempre y no encuentran quien se los dé, si tan buen negocio es ¿Por qué no se lo queda la Junta? Incluso ellos se asustan de los números
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
En cuanto Yolanda sepa el bosque legislativoa del que es jefa. Incluso cuando su gabinete tenga ni puta idea de algo después de varios años en el gobierno. Si, hay vida más allá de Yolanda, eternamente Yolanda, eternamente Yolanda.
