Una mujer recorre 7 kilómetros andando con sus hijos hasta el cuartel de Carlet para denunciar maltrato

Una mujer ha recorrido unos siete kilómetros andando con sus hijos menores, de tres y 13 años, hasta el cuartel de Carlet (Valencia) para denunciar los presuntos malos tratos que estaba sufriendo por parte de su pareja. La Guardia Civil se trasladó hasta el domicilio en el que se encontraba la pareja y lo detuvo. El hombre opuso resistencia y ocasionó lesiones menores a uno de los agentes. En la vivienda, los efectivos hallaron droga. La víctima dormía en el suelo de un garaje de una vivienda con su dos hijos y escapó para protegerlos.
| etiquetas: maltrato , violencia machista , carlet , 7 kilómetros
Lo típico de dejar libre a un presunto traficante y consumidor de drogas que maltrata a una mujer y a los hijos de esta. ¿Qué podría salir mal?
¿Por qué sacas tan rápido un tema algo relacionado? ¿Para criticar un mensaje que tú mismo has sacado?
¿Es una estretegia kármica la de subir una noticia de maltrato y comenzar la gresca?
Te pareces a mi parienta al día siguiente de hacerme un "desmarque" ..... jajajaja
¿Por qué te comportas como si fueras el dueño y señor de Menéame? ¿Tengo que pedirte permiso para escribir lo que me salga de los cojones?
¿Por qué proyectas tu ansia de karma en otros cuando el machirulismo aquí siempre es bien recibido y ya te has llevado tus buenos votos?
Pero sobre todo...¿Por qué ante una noticia que cuenta como se ha liberado a un tío tras la denuncia me tratas como si estuviera inventando algo? Que estoy de pollaheridismo y cómplices necesarios hasta la cencerreta y más allá.
Si con eso no lo meten al calabozo por lo menos un rato largo... algo gordo falla.
Si eres un hdlgp, por sistema, en los juzgados toman esto como chiquillada. Hay tantas varas de medir como situaciones e implicados. Arbitrariedad lo llaman.
Los jueces tienen guante de terciopelo o de hierro para los que ellos deciden...
Y por las lesiones que puede tener, porque fue de la mano con dos criaturas pequeñas y por que se hizo una inspección policial al domicilio!.
Que a lo mejor leyéndola podrías haber intuido tú solito que trigo muy limpio no parece ser el menda. Pero no pasa nada, tú puedes seguir con tus películas mentales. Ya que según tu comentario… » ver todo el comentario
Mis dieses compañero camarada.