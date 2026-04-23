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Una mujer recorre 7 kilómetros andando con sus hijos hasta el cuartel de Carlet para denunciar maltrato

Una mujer recorre 7 kilómetros andando con sus hijos hasta el cuartel de Carlet para denunciar maltrato

Una mujer ha recorrido unos siete kilómetros andando con sus hijos menores, de tres y 13 años, hasta el cuartel de Carlet (Valencia) para denunciar los presuntos malos tratos que estaba sufriendo por parte de su pareja. La Guardia Civil se trasladó hasta el domicilio en el que se encontraba la pareja y lo detuvo. El hombre opuso resistencia y ocasionó lesiones menores a uno de los agentes. En la vivienda, los efectivos hallaron droga. La víctima dormía en el suelo de un garaje de una vivienda con su dos hijos y escapó para protegerlos.

| etiquetas: maltrato , violencia machista , carlet , 7 kilómetros
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
#1 DenisseJoel *
> un presunto traficante que, tras ser puesto a disposición judicial, quedó en libertad con medidas cautelares como alejamiento y la obligación de firmar en el juzgado de forma periódica

Lo típico de dejar libre a un presunto traficante y consumidor de drogas que maltrata a una mujer y a los hijos de esta. ¿Qué podría salir mal?
5 K 74
Ratoncolorao #3 Ratoncolorao
#1 Pues muchos por aquí dicen que la palabra de la mujer y solo con eso ya pueden encerrar a un tío de por vida
10 K 121
#10 alhambre
#3 ¿Estás haciendo referencia a los casos de víctimas de agresiones sexuales en los que su palabra, cumpliendo ciertas condiciones, se considera prueba?

¿Por qué sacas tan rápido un tema algo relacionado? ¿Para criticar un mensaje que tú mismo has sacado?

¿Es una estretegia kármica la de subir una noticia de maltrato y comenzar la gresca?
3 K 28
Deviance #14 Deviance
#10 Que bueno eres interrogando.
Te pareces a mi parienta al día siguiente de hacerme un "desmarque" ..... jajajaja
0 K 12
Ratoncolorao #15 Ratoncolorao *
#10 ¿Por qué te das por aludido?
¿Por qué te comportas como si fueras el dueño y señor de Menéame? ¿Tengo que pedirte permiso para escribir lo que me salga de los cojones?
¿Por qué proyectas tu ansia de karma en otros cuando el machirulismo aquí siempre es bien recibido y ya te has llevado tus buenos votos?
Pero sobre todo...¿Por qué ante una noticia que cuenta como se ha liberado a un tío tras la denuncia me tratas como si estuviera inventando algo? Que estoy de pollaheridismo y cómplices necesarios hasta la cencerreta y más allá.
2 K 39
#12 CuiProdestHocBellum
#3 Son los mismos que dicen, balbuceando y echando espumarajos, que vivimos en una dictadura comunissshhhta bolivariana.
2 K 40
Andreham #8 Andreham
#1 Y al parecer también opuso resistencia y ocasionó lesiones menores a uno de los agentes según la entradilla :-O

Si con eso no lo meten al calabozo por lo menos un rato largo... algo gordo falla.
0 K 8
#13 CuiProdestHocBellum
#8 Falla en que si eres rojo peligroso, un progre protestón o una víctima de los que teóricamente son gente de bien, y haces los mismo (o se lo inventan) comes talego.
Si eres un hdlgp, por sistema, en los juzgados toman esto como chiquillada. Hay tantas varas de medir como situaciones e implicados. Arbitrariedad lo llaman.
1 K 17
#9 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#1 Pues por eso, por lo de presunto. Quedas en libertad hasta que te juzguen.
0 K 14
#16 CuiProdestHocBellum
#9 Imagina que existiera una figura legal que permitiera mantener bajo custodia del estado a un "presunto" traficante de drogas, maltratador y agresor de policías... Y que, con indicios como los de este caso, pudiéramos mantenerlo alejado de la víctima para que llegasen a juicio sin que la amenace, o la mate o se escape dado que un traficante tiene medios para ellos... imaginate... Ojala tuvieramos algo así... :roll:

Los jueces tienen guante de terciopelo o de hierro para los que ellos deciden...
1 K 20
#19 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#16 Se le ha encotrado droga, que puede ser un porro... agresor de policías, vamos, estarían esas cárceles para prisioneros preventivos llenas, si le das ese poder a la policía. Y luego maltratador... lo que dice la madre, que será cierto, pero si no es evidente por el estado físico de la mujer y los hijos, que sea un juez el que decida. Para todo eso están los jueces, no para que frikis pidan que se encarcele a todo dios, preventivamente.
0 K 14
sotillo #11 sotillo
#1 Solo que la mate a ella después de degollar a los críos , luego se hace un análisis de las causas y la derecha ya tiene papel para limpiarse el culo
1 K 22
AbiRN #17 AbiRN
#11 Aún y así seguro que habría quien defendería o exculparía al maltratador, porque "tenía un divorcio complicado", o "podría haberse caído 18 veces sola por las escaleras",...., así de triste es. Luego que si por qué no denuncian o que denuncian tarde....
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#2 woke
Solo por recorrer 7km andando hay que creerla
5 K 24
Connect #4 Connect
#2 Pues claro!

Y por las lesiones que puede tener, porque fue de la mano con dos criaturas pequeñas y por que se hizo una inspección policial al domicilio!.
2 K 36
Ratoncolorao #5 Ratoncolorao
#2 Hay maltratadores y luego están los que por corporativismo machirulo los defienden pero uuuuy que malas las feminazis...
6 K 58
AbiRN #6 AbiRN *
#2 Mínimo te podrías haber leído al menos la entradilla: "...El hombre opuso resistencia y ocasionó lesiones menores a uno de los agentes. En la vivienda, los efectivos hallaron droga. La víctima dormía en el suelo de un garaje de una vivienda con su dos hijos y escapó para protegerlos".

Que a lo mejor leyéndola podrías haber intuido tú solito que trigo muy limpio no parece ser el menda. Pero no pasa nada, tú puedes seguir con tus películas mentales. Ya que según tu comentario…   » ver todo el comentario
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ingenierodepalillos #7 ingenierodepalillos
#2 ¿Solo por saber escribir ya hay que presumir que entiende lo que dice?
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#18 Leon_Bocanegra
#2 Ole ,ole y ole. Que puta basura de comentario.
Mis dieses compañero camarada.
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menéame