Una mujer recorre 7 kilómetros andando con sus hijos hasta el cuartel de Carlet para denunciar maltrato

Una mujer ha recorrido unos siete kilómetros andando con sus hijos menores, de tres y 13 años, hasta el cuartel de Carlet (Valencia) para denunciar los presuntos malos tratos que estaba sufriendo por parte de su pareja. La Guardia Civil se trasladó hasta el domicilio en el que se encontraba la pareja y lo detuvo. El hombre opuso resistencia y ocasionó lesiones menores a uno de los agentes. En la vivienda, los efectivos hallaron droga. La víctima dormía en el suelo de un garaje de una vivienda con su dos hijos y escapó para protegerlos.