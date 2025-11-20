Una mujer murió tras pelea con su hija por la clave del wifi

Una fuerte tragedia tiene consternados a los habitantes de Dosquebradas (Colombia). Maryuri Gaspar, de 34 años, perdió la vida luego de ser atacada dentro de su casa, al parecer, por su propia hija de 18 años, quien escapó y es buscada por las autoridades. Vecinos contaron que la joven se molestó porque su mamá desconectó la red, ya que llevaba horas pegada al celular. La pelea escaló hasta convertirse en una agresión con un cuchillo de cocina.