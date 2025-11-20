edición general
Una mujer murió tras pelea con su hija por la clave del wifi

Una mujer murió tras pelea con su hija por la clave del wifi

Una fuerte tragedia tiene consternados a los habitantes de Dosquebradas (Colombia). Maryuri Gaspar, de 34 años, perdió la vida luego de ser atacada dentro de su casa, al parecer, por su propia hija de 18 años, quien escapó y es buscada por las autoridades. Vecinos contaron que la joven se molestó porque su mamá desconectó la red, ya que llevaba horas pegada al celular. La pelea escaló hasta convertirse en una agresión con un cuchillo de cocina.

30 comentarios
Torrezzno #6 Torrezzno
#3 no te puedes fiar de nadie
5
Torrezzno #1 Torrezzno
Por eso siempre tengo una red para invitados con wps
0
#2 Tronchador.
#1 Yo no invito a nadie a casa que no sea capaz de hackear la wifi.
2
Lord_Cromwell #3 Lord_Cromwell
#1 ¿Consideras a un hijo o hija como invitados en tu propia casa? ¬¬
0
devilinside #7 devilinside
#3 Sí. Es lo que son mientras no tengan la suya propia. Mi hija está avisada de que cuando me apetezca ampliar la cocina, se va a tener que buscar alojamiento
0
u_1cualquiera #18 u_1cualquiera
#3 por supuesto que no! Los invitados me prestan más atención y me dan más cariño que mis hijas adolescentes
Además traen vino
Además traen vino
0
Gry #4 Gry
Con 18 años ya es lo bastante mayorcita para ser capaz de comprar una tarjeta prepago para el móvil... vaya discusión estúpida.
0
Guanarteme #22 Guanarteme
#17 Cuando un alumno se ponga a insultar a voz en grito entre llantos y a agredir físicamente al quitarle el móvil, pues tendré que decir otra cosa, pero por ahora...

Lo mismo que le digo a la merma ultra de Menéame cuando digo que el postfranquismo es "cosa de chicos" y se ofenden: cuando vea a las chicas cantando el "Cara el Sol" o diciendo "Viva Franco", pues cambiaré de de opinión, pero por lo pronto.... El postfranquismo de los adolescentes es masculino.
0
Guanarteme #5 Guanarteme
He visto a adolescentes con ataques de ira cuando se les ha quitado el móvil, en ambos casos, chicas.
0
frg #17 frg
#5 Bonita generalización. He visto lo mismo al cortarle la red a niños rata macho.
0
Mltfrtk #10 Mltfrtk
¿Pero al final consiguió restablecer el WiFi?
0
plutanasio #12 plutanasio
Caracol Radio reveló de manera extraoficial que la joven tendría antecedentes de consumo de drogas, situación que ahora es analizada por las autoridades dentro de la investigación.
0
Chinchorro #19 Chinchorro
#16 busca en la noticia la nacionalidad de los miembros de la banda, te llevarás una sorpresa.
0
plutanasio #20 plutanasio
#19 Él ha dicho que ya no hay noticias de las pandillas y yo le he enviado una noticia reciente. Ninguno de los dos hemos hablado de nacionalidad.
0
Chinchorro #21 Chinchorro
#20 él habla de latin kings y de bandas de menores con machetes, en la noticia que has citado no se habla ni de los primeros ni de lo segundo.
Que a ser quisquillosos sabemos jugar todos.
Que a ser quisquillosos sabemos jugar todos.
0
plutanasio #23 plutanasio
#21 Los DDP entran dentro de ese concepto de bandas de menores con machetes.
0
Chinchorro #24 Chinchorro
#23 en la de la noticia pone las edades de los identificados como miembros, ninguno es menor de edad.
Así que NO, no es una de esas bandas de menores con machetes.
0
plutanasio #25 plutanasio
#24 No hay menores en los DPP?
0
Chinchorro #26 Chinchorro
#25 En la noticia que tú enlazas no.
0
plutanasio #27 plutanasio
#26 Pues ya está, Asunto zanjado.
0
Chinchorro #28 Chinchorro
#27 Lo dicho, a ser quisquillosos sabemos jugar todos.
Buenas tardes ;)
Buenas tardes ;)
0
#9 Leon_Bocanegra
Y esto, señores, es el tipo de inmigracion que nos quieren traer los de vox. :troll:
0
Chinchorro #13 Chinchorro
#9 Y a la que le monta fiestas Ayuso :troll:
0
nopolar #14 nopolar
#9 Si te fijas ya no hay noticias de latin kings ni de bandas de menores con machetes en los medios generalistas habituales.
0
TripleXXX #29 TripleXXX
A mi, lo peor que me hizo uno con 14 que le tenia un firewall con control de tiempo de uso que me servía para premiarlo o castigarlo a base de minutos fue aprender a cambiar la MAC porque se dio cuenta que no filtraba por IP sino por MAC.
No sabía si mosquearme o sentirme orgulloso.
No sabía si mosquearme o sentirme orgulloso.
0
#8 solojavi
Se les está yendo de las manos esto del policorrectismo, murió tras ser atacada con un cuchillo de cocina. No ha muerto, ha sido asesinada. Habría muerto si tras la discusión llega atener un para cardiaco pero sin haber sufrido agresiones físicas.
0
Lord_Cromwell #11 Lord_Cromwell
#8 Me acaba de salir esto en Google xD  media
0
#30 Tunguska08Chelyabinsk13
#11 Las cosas se hacen bien o no se hacen!!! Instruyó a su hija ántes de proceder.
0

