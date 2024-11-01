edición general
Una mujer de 18 años es arrastrada a las vías frente a un tren que llega por un desconocido sudanés de 25 años, matándolos a ambos en Alemania (ENG)

La policía dijo que la adolescente estaba esperando en el andén cuando un hombre de 25 años de Sudán del Sur de repente la agarró y la arrastró hacia las vías. Ambos fueron atropellados por el tren que se aproximaba y murieron en el lugar. El pasado mes de agosto, una joven murió en Baja Sajonia tras ser empujada presuntamente delante de un tren por un hombre iraquí. Liana K, de 16 años, de Ucrania, estaba esperando el tren en la ciudad de Friedland cuando Muhammad A, de 3q años, un solicitante de asilo rechazado, supuestamente la empujó frent

Don_Pixote #5 Don_Pixote
Son países donde la mujer tiene menos derechos que un florero, pero creemos que mágicamente por vivir en Europa se les van a pegar nuestros valores
Nitanmal #10 Nitanmal
La noticia está muy mal redactada
taSanás #11 taSanás
#10 Pues el titular ya flipas. Casi prefiero IA
Connect #3 Connect
Estos están acelerando el famoso reemplazo poblacional xD
Aguarrás #1 Aguarrás
Tarado de mierda... :ffu:
Kyoko #13 Kyoko
Son cosas que caldean el ambiente. Otros ejemplos, ahora en UK
www.theguardian.com/uk-news/2025/nov/21/man-pleads-guilty-rape-12-year
www.bbc.com/news/articles/c74x9ln0y4qo
Violaciones las hay en todas partes, cierto. Pero que arrastren a una niña de 12! años y la violen a pleno día es muy raro. Que curiosamente suelan ser extranjeros atacando a chicas locales suele levantar ampollas. Y si no imaginemos las protestas si hubiera una serie de ataques de hombres blancos a chicas extranjeras o a chicas musulmanas o negras. Se diría rapidamente que es racismo sistemico.
OrialCon_Darkness #4 OrialCon_Darkness
Esto... La chica tenía 16 o 18 años? Y el tipo era de sudan del sur o iraquí? Y el tipo pasa de 25 a 31 años.... Es un pastiche de dos noticias o es que está redactado con el culo?
#6 Cuchifrito
#4 La noticia ni idea, pero en la entradilla queda claro que habla de dos sucesos diferentes.
#8 Kuruñes3.0
#4 igual no sabes leer.
#9 Kuruñes3.0
Pobre chica espero que no tuviese mucho tiempo de pasarlo mal.
taSanás #12 taSanás
Dónde están los del comando "no mires arriba"? poco negativo veo
Gadfly #2 Gadfly
Un campo de minas comentar aquí
Fernando_x #7 Fernando_x
#2 No, aún no. Espera que se levanten los del monotema.
