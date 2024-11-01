Mueren dos turistas españoles en un accidente de tráfico en Arabia Saudí

Dos ciudadanos españoles han muerto y otros dos han resultado heridos en un accidente de tráfico en Arabia Saudí mientras hacían turismo, han explicado a 20minutos fuentes conocedoras del suceso. Las víctimas mortales son un hombre de Sant Boi de Llobregat, abogado de profesión y una mujer, de Barcelona. Los cuatro turistas eran catalanes y estaban realizando una actividad a 1.000 kilómetros de Riad, la capital del país, han concretado las mismas fuentes. Según las primeras hipótesis, los fallecidos serían pareja y los otros dos ocupantes del..
