Mueren dos turistas españoles en un accidente de tráfico en Arabia Saudí

Dos ciudadanos españoles han muerto y otros dos han resultado heridos en un accidente de tráfico en Arabia Saudí mientras hacían turismo, han explicado a 20minutos fuentes conocedoras del suceso. Las víctimas mortales son un hombre de Sant Boi de Llobregat, abogado de profesión y una mujer, de Barcelona. Los cuatro turistas eran catalanes y estaban realizando una actividad a 1.000 kilómetros de Riad, la capital del país, han concretado las mismas fuentes. Según las primeras hipótesis, los fallecidos serían pareja y los otros dos ocupantes del..

pepel #8 pepel
Es un mensaje subliminal.
Atentos turistas en Arabia Saudí.
Connect #1 Connect
El otro día una familia valenciana en Tailandia, ayer tres en una avalancha en Panticosa, y ahora otros dos en Arabia Saudí. Menudo final de año :-/

Que dios los tenga en su alma.
Cantro #2 Cantro
#1 yo pude haber formado parte de esa estadística. Hace unas semanas tuve un accidente en el norte de Europa.

El coche quedó inservible, pero gracias a Dios no me pasó nada

Un tipo se saltó un semáforo y me llevo puesto

Cuando veo estas noticias se me ponen los pelos de punta, porque aún lo tengo muy reciente
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#2 gracias a dios?
Furiano.46 #6 Furiano.46
#5 debe ser una frase hecha, como una muletilla... De lo contrario no me lo explico
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#6 si son latams lo dicen en serio...
Cantro #9 Cantro
#5 Cogérsela con papel de fumar no es sano

Lo de "cogérsela con papel de fumar" también es una frase hecha. Lo he dicho miles de veces.

"Miles de veces" también es figurativo, no significa que lo haya dicho, literalmente, miles de veces
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
#9 wow....
Cantro #11 Cantro
#10 Na, es la primera vez que alguien parece creer que lo digo con ánimo de alabar a Dios o algo. No estoy acostumbrado.

Para mi es una frase de uso común que no tiene más relevancia que esa
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
#11 uhmmm ok, es como que si yo digo "tú sabrás" y tú entiendes "la culpa es de los demás"
txillo #4 txillo
#1 se está muriendo gente que antes no se moría.
Don_Pixote #3 Don_Pixote
Irrelevante?
