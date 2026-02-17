·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13924
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
7863
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
5142
clics
Miles de farolas cambian la luz blanca por roja. Ha ocurrido en Dinamarca y Gran Bretaña, pero España podría adoptar la medida
5157
clics
Ponseti, en shock tras su último viaje a San Francisco: "La sociedad se les está yendo de las manos"
4065
clics
Cómo funciona la inteligencia artificial explicada fácil (sin tecnicismos)
más votadas
349
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
381
Ni Visa, ni Airbnb, ni Netflix: así vive un juez en la lista negra de Trump
545
Un notario admite que perpetró la mayor estafa inmobiliaria de España y se libra de entrar en prisión
397
Nuevas imágenes y un testigo acreditan que fueron los fascistas quienes tendieron una emboscada en Lyon
509
El ABC prohíbe llamar extrema derecha a la extrema derecha
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
47
clics
Muere tras caer desde ocho metros mientras revisaba placas solares
El trabajador, de 40 años, realizaba labores de mantenimiento de fotovoltaicas de una nave industrial
|
etiquetas
:
trabajo
,
accidente
,
laboral
10
3
1
K
135
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
3
1
K
135
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Pero si nos vendieron que era el empresario el que arriesgaba
Vaya, siempre nos mienten
7
K
88
#2
Pertinax
*
#1
Lo mismo el empresario era él mismo. O lo mismo no respetó las normas de seguridad. Estás haciendo una presunción atrevida en base a ningún conocimiento de las circunstancias.
2
K
15
#3
NPCMeneaMePersigue
#2
todos hemos visto a empresarios asfaltando a 50 grados, poniendo placas solares
Si no respetó las normas el riesgo del trabajo sigue estando, que es la historia. Quien arriesga
3
K
55
#4
Pertinax
*
#3
Lo único que sabemos todos es que estás presuponiendo para vender tu moto. Sabes tanto de las circunstancias como cualquiera: nada.
1
K
29
#6
NPCMeneaMePersigue
#4
Ni te has leído el titular. Sabemos que alguien ha muerto trabajando, pero quieres vendernos la moto de la patronal, que es peor que mi moto.
1
K
32
#7
diablos_maiq
#6
¿qué patronal?
1
K
27
#9
Pertinax
#6
¿Qué patronal?
0
K
17
#10
estemenda
*
#2
Está hablando del riesgo, no de la responsabilidad, eres tú el que presupones.
0
K
11
#11
Pertinax
*
#10
Está acusando sin conocimiento. Es él quien presupone.
0
K
17
#8
diablos_maiq
#1
¿qué empresario?
0
K
10
#5
GeneWilder
Un día sí y otro también. Y a los que gobiernan se la suda.
0
K
10
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Vaya, siempre nos mienten
Si no respetó las normas el riesgo del trabajo sigue estando, que es la historia. Quien arriesga