Muere tras caer desde ocho metros mientras revisaba placas solares

Muere tras caer desde ocho metros mientras revisaba placas solares

El trabajador, de 40 años, realizaba labores de mantenimiento de fotovoltaicas de una nave industrial

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Pero si nos vendieron que era el empresario el que arriesgaba

Vaya, siempre nos mienten
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Lo mismo el empresario era él mismo. O lo mismo no respetó las normas de seguridad. Estás haciendo una presunción atrevida en base a ningún conocimiento de las circunstancias.
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#2 xD xD todos hemos visto a empresarios asfaltando a 50 grados, poniendo placas solares

Si no respetó las normas el riesgo del trabajo sigue estando, que es la historia. Quien arriesga
Pertinax #4 Pertinax *
#3 Lo único que sabemos todos es que estás presuponiendo para vender tu moto. Sabes tanto de las circunstancias como cualquiera: nada.
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#4 Ni te has leído el titular. Sabemos que alguien ha muerto trabajando, pero quieres vendernos la moto de la patronal, que es peor que mi moto.
#7 diablos_maiq
#6 ¿qué patronal?
Pertinax #9 Pertinax
#6 ¿Qué patronal?
estemenda #10 estemenda *
#2 Está hablando del riesgo, no de la responsabilidad, eres tú el que presupones.
Pertinax #11 Pertinax *
#10 Está acusando sin conocimiento. Es él quien presupone.
#8 diablos_maiq
#1 ¿qué empresario?
GeneWilder #5 GeneWilder
Un día sí y otro también. Y a los que gobiernan se la suda.
