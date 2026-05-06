Muere un trabajador de la empresa Hermet 10 Ventanas de Limpias tras caerle un palé de cristales

Santander Un trabajador de 36 años, vecino de Laredo, ha fallecido este miércoles tras sufrir un accidente laboral en la empresa Hermet 10 Ventanas, ubicada en el municipio de Limpias. Según fuentes cercanas a la investigación, el suceso se ha producido en torno a las 13 horas, cuando el operario estaba moviendo un palé de cristales. Por causas que aún se desconocen, la carga se ha desplomado sobre su cuerpo. Algunos compañeros apuntan a que se trataba de grandes piezas de vidrio de seguridad cuyo peso podría alcanzar varias toneladas.