Muere José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat Valenciana

Muere José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat Valenciana

El motillano José Luis Olivas, que fue presidente de la Generalitat Valenciana entre julio de 2002 y mayo de 2003, ha fallecido a los 73 años. Fue también presidente de Bancaja y del Banco de Valencia, entre otros cargos,

comentarios
#2 Marisadoro *
Todo un ejemplo

Fue presidente del Banco de Valencia hasta el 28 de octubre de 2011, una semana antes de que se publicara el riesgo de quiebra.

Del mismo modo tuvo que dimitir de su cargo de vicepresidente del Banco Financiero y de Ahorros (Bankia).

El 29 de junio de 2015 fue detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto con otros ex altos cargos de Bancaja y de Banco de Valencia, acusado de estafa y malversación por las inversiones inmobiliarias y que habrían…   » ver todo el comentario
Deviance #4 Deviance
#2 Menudo peine el colega, un HP menos.
#5 Galton
#2 Un ejemplo perfecto de los son los PPeros... :take: :take: :take: :take: :take: :take:
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Una pensión vitalicia menos
YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo
en un medio de Cuenca esto dice mucho de cómo les interesa y les influye más lo que pasa en Valencia que en Toledo
#1 hokkien *
fue presidente de la Generalitat Valenciana entre julio de 2002 y mayo de 2023 :shit:
Jonesy #7 Jonesy
Si a estos mierdosos cuando el médico les dice que se van a morir en unos meses tuviera la mínima humanidas y no continuaran siendo el tipo de mierda de persona que fueron, pues empezaría a largar sobre los que vieron, escucharon e hicieron. Así que ahí te pudras, gilipollas, Jose Luìs Olivas y mucha mierda para tu familia doliente.
tetepepe #9 tetepepe
Por alguna extraña razón no siento ninguna lástima por él. :-D
MisterReview. #8 MisterReview. *
Que se joda el fascista corrupto y sus familiares de mierda.
