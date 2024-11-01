Muere José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat Valenciana

El motillano José Luis Olivas, que fue presidente de la Generalitat Valenciana entre julio de 2002 y mayo de 2003, ha fallecido a los 73 años. Fue también presidente de Bancaja y del Banco de Valencia, entre otros cargos,
| etiquetas: josé luis olivas , generalitat valenciana , pp
Fue presidente del Banco de Valencia hasta el 28 de octubre de 2011, una semana antes de que se publicara el riesgo de quiebra.
Del mismo modo tuvo que dimitir de su cargo de vicepresidente del Banco Financiero y de Ahorros (Bankia).
El 29 de junio de 2015 fue detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto con otros ex altos cargos de Bancaja y de Banco de Valencia, acusado de estafa y malversación por las inversiones inmobiliarias y que habrían… » ver todo el comentario