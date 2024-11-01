Muere Jordan James Parke, el hombre que quería parecerse a Kim Kardashian, tras un procedimiento estético

El hombre que se autodenominaba como el 'Rey de los labios británico', Jordan James Parke, fue hallado muerto a sus 34 años tirado en la Plaza Lincoln en Londres. Según la BBC, un hombre de 43 años y una mujer de 52 fueron arrestados bajo sospecha de homicidio. El joven se hizo conocido por su paso por el programa Botched (Chapuzas estéticas). Allí llamó rápidamente la atención por como habló de su cambio. En 2014 aseguró haber gastado al rededor de 150.000 dólares para parecerse a su ídolo, Kim Kardashian, para él "la mujer más hermosa del m