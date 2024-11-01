Muere inmigrante detenido en centro de ICE: dictamen de homicidio del forense contradice versión del DHS

Es probable que se califique de homicidio la muerte de un detenido del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que según la agencia falleció tras sufrir “problemas médicos”, según un informe.
| etiquetas: ice , eeuu , trump , forense , asesinado , muerto
www.meneame.net/story/ice-afirma-inmigrante-cubano-murio-intentar-suic
"y el médico forense local ha indicado que su muerte probablemente se clasificará como homicidio"
Claro, si te dan de ostias son problemas medicis
Imagino.
-Muerte natural: Naturalmente, si te pegan un tiro en el pecho, te mueres.
-Problema médico: Si no te trata el disparo en el pecho un médico, te mueres.
Hay para elegir.