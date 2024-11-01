edición general
Muere inmigrante detenido en centro de ICE: dictamen de homicidio del forense contradice versión del DHS

Es probable que se califique de homicidio la muerte de un detenido del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que según la agencia falleció tras sufrir “problemas médicos”, según un informe.

