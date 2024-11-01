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Muere un hombre al saltar de un tren en marcha a 90 km/h tras pasarse su parada en Oropesa (Toledo)
La víctima viajaba el domingo en un tren de la línea Madrid–Cáceres cuando, al percatarse del error, activó el freno de emergencia y se lanzó desde el vagón mientras el convoy avanzaba a unos 90 km/h.
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oropesa
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#1
Golan_Trevize
*
¡¡Oscar Puente dimisión!!
créditos:
www.meneame.net/notame/3713156
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#3
Kantinero
#1
SI, y Darwin tambien
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#5
Cehona
#1
Comisión en el Senado ya (aunque sea por el repaso de Puente, no me los pierdo nunca)
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#4
tul
para que coño tira del freno si luego no espera a que termine de pararse? que gente mas incivica
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#8
Bretenaldo
#4
eso mismo me pregunto yo. La idea era buena, pero le pudieron las ansias
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#6
sovieterrimo
La mayoría de los retrasos gordos en los trenes son causados por este tipo de sucesos, pero lo que suele primar es la queja inmediata. Cuando llega la explicación ya se ha pasado a vociferar por otra cosa.
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#10
abnog
"Se está investigando y todavía no se saben las causas", ha afirmado Sabrido, quien ha añadido que tampoco se ha podido determinar si la persona fallecida fue quien accionó el freno de emergencia, aunque "parece ser que es una posibilidad".
En este sentido, ha insistido en que todas las hipótesis siguen abiertas: "No se sabe si se tiró, si se bajó o qué ocurrió", ha señalado, remarcando que la investigación sigue en curso para esclarecer lo sucedido.
Pues que le pregunten a 20 minutos que por el texto de la noticia ya tienen claro lo que ha pasado.
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#2
thekeeper
Tiene una pinta de suicidio de manual mas que de “haberse pasado la parada”
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#9
Urasandi
#2
"En este sentido, ha insistido en que todas las hipótesis siguen abiertas: "No se sabe si se tiró, si se bajó o qué ocurrió", ha señalado, remarcando que la investigación sigue en curso para esclarecer lo sucedido."
Pero el titular... Sensacionalista de libro
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#7
dark_soul
Hasta donde yo se las puertas están bloqueadas hasta que el tren se para y tirar del freno de emergencia no te permite abrir las puertas (hasta donde yo se son mecanismos de seguridad para evitar precisamente estas situaciones). Hay un sistema de apertura de puertas en emergencia pero no tengo seguro que eso funcione con el tren en movimiento.
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#11
elmileniarismovaallegar
Me acabo de acordar de la película "Perdición" ("Double indemnity" en su título original)...
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11
comentarios)
menéame
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créditos: www.meneame.net/notame/3713156
En este sentido, ha insistido en que todas las hipótesis siguen abiertas: "No se sabe si se tiró, si se bajó o qué ocurrió", ha señalado, remarcando que la investigación sigue en curso para esclarecer lo sucedido.
Pues que le pregunten a 20 minutos que por el texto de la noticia ya tienen claro lo que ha pasado.
Pero el titular... Sensacionalista de libro