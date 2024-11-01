edición general
Muere una conductora de 30 años de Alzira tras atropellar a un jabalí y volcar su coche

Una conductora de 30 años de edad de Alzira (Valencia) ha muerto tras chocar contra un jabalí en la carretera nacional N-340 en l'Ampolla (Tarragona), un impacto por el que volcó su coche y se salió de la vía.

fallecimiento , conductora , alzira , jabalí
Wachoski #1 Wachoski *
Accidente normal,.... Los jabalís son duros de cojones y si tienes mala suerte, pues esto pasa...

Las señales de peligro fauna salvaje no son atrezzo.

Los pasos verdes para la fauna no son hipiadas de amantes de los animales.

Soluciones para en lo posible, mejorar la convivencia con las especies salvajes y evitar estas cosas, entre otras.
#5 Pitchford
En 2024 se registraron más de 36.000 accidentes de tráfico reportados con animales en España, resultando en 8 personas fallecidas y más de 50 hospitalizadas, con un aumento significativo de los siniestros en la última ddécada. Habría que pensar en más carreteras valladas, con más pasos de fauna, y limitación importante de la velocidad en las que no lo estén.
josde #6 josde
#4 El mio me embistio de frente y me jodio todo lo del motor, al desguace fue el C8
josde #2 josde
Nada extraño a mi me embistió uno al atardecer y me destrozo el coche hace ya años, el murió.
#4 Raúl63
#2 Yo,de joven embesti a uno con el Renault 4 de mi padre, hizo polvo el lateral derecho y el "mamón"se fue como si nada.
#3 Cincocuatrotres
Es el pan nuestro de cada día, el otro día a mi vecino le pasó a las 9 de la mañana y cuando llegó la G.C.. le comento que era el segundo del día.
