Muere una conductora de 30 años de Alzira tras atropellar a un jabalí y volcar su coche

Una conductora de 30 años de edad de Alzira (Valencia) ha muerto tras chocar contra un jabalí en la carretera nacional N-340 en l'Ampolla (Tarragona), un impacto por el que volcó su coche y se salió de la vía.
Las señales de peligro fauna salvaje no son atrezzo.
Los pasos verdes para la fauna no son hipiadas de amantes de los animales.
Soluciones para en lo posible, mejorar la convivencia con las especies salvajes y evitar estas cosas, entre otras.