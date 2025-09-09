edición general
20 meneos
64 clics
Muere apuñalado un chico de 16 años en una pelea en el barrio de Sants de Barcelona

Muere apuñalado un chico de 16 años en una pelea en el barrio de Sants de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan la "muerte violenta" de un menor de edad en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona. Concretamente, en la calle Antoni de Capmany del barrio de Sants. Se trataría de un chico de 16 años que ha fallecido por un apuñalamiento. Otro menor estaría también herido por arma blanca. Las primeras pesquisas apuntarían a una pelea como origen de la agresión. Al parecer, los jóvenes fueron heridos en un punto de la calle Antoni Campmany, una calle que acaba justo en Riera Alta donde está la parada de metro. Tras la agres

| etiquetas: apuñalado , sants , barcelona , montjuic , menor , metro , sants
18 2 3 K 175 actualidad
17 comentarios
18 2 3 K 175 actualidad
Comentarios destacados:      
#9 Leon_Bocanegra
La gran mancha de sangre todavía señalaba el lugar de la agresión este martes al mediodía, hasta que la llegada de una brigada de limpieza ha limpiado el suelo con agua a presión, según ha atestiguado este diario. Una vecina recordaba que esa mancha no estaba hace dos días y que en esta calle siempre “hay robos en patinete y alguna pelea”.


Periodismo de investigación.
1 K 23
#13 Borgiano
Pinta a caso aislado, circulen, por favor.
2 K 23
#17 electroman
#13 Efectivamente es un caso aislado, esto no pasa todos los días en todos los barrios, sois un chiste con patas.
0 K 6
lib_free #5 lib_free
A mi cuando me sacan los "agentes del gobierno" los datos de criminalidad que supuestamente se ha reducido no me lo creo, mi vivencia es otra, y la seguridad se ha degradado bastante en los ultimos años. Luego entendí que el global de denuncias ha bajado pero que ciertos crimenes habían subido . Como cuando dicen que lo de las ocupaciones es un invento de la ultraderecha, digo yo, no es más fácil hacer leyes bien hechas? En fin, una pena por este chaval y por los vecinos de Sants que deben sufrir lso ajustes de cuentas de las bandas y que probablemente no pueda disfrutar de parques y espacios públicos con seguridad como antes.
2 K 21
Narmer #4 Narmer
En los 80 también nos apuñalaban para robarnos el móvil. Todo bien. España país más seguro del mundo. Circulen.
1 K 15
shake-it #12 shake-it *
#4 En los 80 dudo mucho que nadie tuviese móvil. Por lo demás, España está en la parte alta de la lista de países más seguros, por delante de Italia o Noruega, por ejemplo.
4 K 52
TikisMikiss #14 TikisMikiss
#4 Los mismos siempre barriendo para vuestros sesgos racistoides.

Pues chico, te cuento, en los 80 y los 90, en algunas partes de España, era bastante habitual que te pidieran "5 duros" (y luego ya, el resto), que te pidiesen "amigo, llevas hora?" haciendo el gesto de llevarse el dedo a la muñeca, acompañado de sacarte un pincho para llevarse ellos "la hora" permanentemente, o te quitasen la bicicleta como se te pasase por la cabeza llevarla por el barrio/ciudad.…   » ver todo el comentario
1 K 10
Sergio_ftv #15 Sergio_ftv
#4 "Ironía" fácilmente desmontable con los número objetivos en la mano. Debes currártelo más y sobre todo mejor para evitar tal mediocridad.
0 K 11
#16 electroman
#4 A mi me apuñalaron en el 83 por un triste cigarro, menos bromas.
0 K 6
CerdoJusticiero #11 CerdoJusticiero
Ni un tontico en los comics sin su gorrita de hélice ni un retrasado mental en los comentarios de sucesos sin hablar de 'multiculturalidad' como origen de toda violencia.

Sobre lo mierda que hay que ser para alegrase de que asesinen a un chaval de 16 años hablamos ya otro día.
1 K 13
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
sigamos intentando trivializar y poner peros y es que al ambiente...aunque tambien digo mucho eso se acabaria si se tomara mucho mas en serio los delitos de receptacion por ejemplo, porque sino es inexplicable que haya "personas" que intenten ocultar y maquillar esto
0 K 8
PijoProgre #1 PijoProgre *
Barcelona es un remanso de paz y si hay delitos es que porque somos una sociedad decadente occidental heteopatriarcal opresora y xenófoba. Les progresistes sabemos cómo solucionar esto. Fuera fronteras y viva la multiculturalidad!!
0 K 6
#3 Eldelcable
#1 ¿Con quién estás discutiendo?
3 K 32
Chinchorro #6 Chinchorro
#3 Con las voces de su cabeza, no lo interrumpas :troll:
8 K 103
Dr.Who #10 Dr.Who *
#6 es como despertar a un sonámbulo, por su propio bien ho hay que hacerlo nunca! hay que pastorearle de vuelta a la cama. :-D
3 K 37
#7 potom
#1 se sabe el origen de la agresión?
0 K 15
Carnedegato #2 Carnedegato
Qué raro, en la ciudad multicultural de Barcelona no suelen pasar este tipo de cosas.
2 K 1

menéame