Muere apuñalado un chico de 16 años en una pelea en el barrio de Sants de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan la "muerte violenta" de un menor de edad en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona. Concretamente, en la calle Antoni de Capmany del barrio de Sants. Se trataría de un chico de 16 años que ha fallecido por un apuñalamiento. Otro menor estaría también herido por arma blanca. Las primeras pesquisas apuntarían a una pelea como origen de la agresión. Al parecer, los jóvenes fueron heridos en un punto de la calle Antoni Campmany, una calle que acaba justo en Riera Alta donde está la parada de metro. Tras la agres