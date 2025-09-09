Muere apuñalado un chico de 16 años en una pelea en el barrio de Sants de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan la "muerte violenta" de un menor de edad en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona. Concretamente, en la calle Antoni de Capmany del barrio de Sants. Se trataría de un chico de 16 años que ha fallecido por un apuñalamiento. Otro menor estaría también herido por arma blanca. Las primeras pesquisas apuntarían a una pelea como origen de la agresión. Al parecer, los jóvenes fueron heridos en un punto de la calle Antoni Campmany, una calle que acaba justo en Riera Alta donde está la parada de metro. Tras la agres
Pues chico, te cuento, en los 80 y los 90, en algunas partes de España, era bastante habitual que te pidieran "5 duros" (y luego ya, el resto), que te pidiesen "amigo, llevas hora?" haciendo el gesto de llevarse el dedo a la muñeca, acompañado de sacarte un pincho para llevarse ellos "la hora" permanentemente, o te quitasen la bicicleta como se te pasase por la cabeza llevarla por el barrio/ciudad.… » ver todo el comentario
Sobre lo mierda que hay que ser para alegrase de que asesinen a un chaval de 16 años hablamos ya otro día.