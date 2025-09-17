Los Mossos buscan a un ladrón que ha robado una atracción de feria de 43 toneladas en el Gironès

Los Mossos d'Esquadra buscan al responsable del robo de una atracción de feria sustraída en Sant Gregori. Se trata de un aparato de grandes dimensiones, con un peso de 43 toneladas, que estaba estacionado y plegado en un polígono del barrio de Domeny cuando desapareció.
| etiquetas: girona , robo , atracción feria
Pasa más de lo que parece.
[...]
El propietario ha advertido que el aparato no dispone ni de frenos ni de circulación neumática, y que algunas de las piezas esenciales se encuentran en su casa"
Emmmm ¿Y como es que un cacharro de 43 toneladas sin frenos estaba en la calle?
Parece que no tiene frenos ni amortiguación neumática y el mismo decía que era verdaderamente peligroso remolcarla así.