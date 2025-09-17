edición general
Los Mossos buscan a un ladrón que ha robado una atracción de feria de 43 toneladas en el Gironès

Los Mossos buscan a un ladrón que ha robado una atracción de feria de 43 toneladas en el Gironès

Los Mossos d'Esquadra buscan al responsable del robo de una atracción de feria sustraída en Sant Gregori. Se trata de un aparato de grandes dimensiones, con un peso de 43 toneladas, que estaba estacionado y plegado en un polígono del barrio de Domeny cuando desapareció.

Ovlak
Pues será para pedirle un autógrafo porque menudo fiera.
josde
#1 Mejor para colgarle una medalla, por emprendedor de grandes volumenes.
mente_en_desarrollo
La policía está siguiendo diferentes pistas, y ya tiene un retrato robot del presunto ladrón:  media
skaworld
". La atracción se encontraba aparcada
[...]
El propietario ha advertido que el aparato no dispone ni de frenos ni de circulación neumática, y que algunas de las piezas esenciales se encuentran en su casa"

Emmmm ¿Y como es que un cacharro de 43 toneladas sin frenos estaba en la calle?
cosmonauta
#3 Según decía el dueño en TV3, le falta una pieza del sistema neumático porque estaba pendiente de una reparación detectada en la ITV. Entiendo que es un freno dinámico, no de estacionamiento.

Parece que no tiene frenos ni amortiguación neumática y el mismo decía que era verdaderamente peligroso remolcarla así.
Leon_Bocanegra
Ay va la ostia Patxi, está vez te has pasado con el robo.
plutanasio
Cuidado con robarle a un merchero que te buscas la ruina.
Pacman
#4 Sole!
