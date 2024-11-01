edición general
Morirse sin dejarlo todo atado: el agujero económico y familiar que puedes provocar si careces de testamento

"Cada semana vemos herencias modestas que se convierten en auténticos campos de batalla. La educación financiera no es un lujo, es una forma de proteger lo que ya existe", confirma Abel Marín, abogado especializado en sucesiones y socio del despacho Marín & Mateo Abogados. Para Carmen Pérez-Pozo Toledano, fundadora y CEO de Grupo Pérez-Pozo, despacho especializado gestión patrimonial y derecho sucesorio, "la planificación sucesoria no es solo una cuestión de dinero: es un acto de protección hacia nuestros hijos y familiares".

Javi_Pina #1 Javi_Pina
Somos pobres hasta para morir
jacm #5 jacm
Tranquilos. Se refiere a la gente que se muere teniendo dinero o propiedades.
#2 username
Morimos por encima de nuestras posibilidades
#4 soberao
"Educación financiera" no es el término, aquí es más planificación aunque las peleas por la herencia son inevitables y no solo por el tema económico sino que se mezclan también muchas movidas, problemas personales, la asimilación del duelo por la muerte y todo mezclado.
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Muerto el perro (perro por no hacer testamento) empieza la rabia (de los herederos para esclarecer la herencia).
devilinside #7 devilinside
#3 Yo, que soy vago para todo, tengo hija única por no tomarme el curro de ir al notario
Guanarteme #6 Guanarteme
Existe, o más bien existía, una mentalidad supersticiosa de evitar hablar de todo lo que tuviera que ver con la muerte.

- ¡Ay, mamá, no digas eso, por favor!

Creo que eso está cambiado, espero
uyquefrio #8 uyquefrio
¿Acaso es obligatorio aceptar una herencia? :shit:
mis_cojones_en_bata #9 mis_cojones_en_bata *
#8 es obligatorio renunciar si no la quieres.

El silencio en este caso juega en tu contra. Y de tus hijos si los tienes porque pasa a ellos.
Ultron #10 Ultron
Atado? Nosotros hemos inventado hacerlo todo legal, mis padres tenían un piso y una casa, la casa vale algo más que el piso.

Hace 3 años falleció mi padre, y la idea que teníamos era que (una vez falleciera mi madre) se quedara mi hermana con la casa y yo con el piso. Fuimos al catastro para ver el valor legal de los inmuebles.

Luego fuimos al notario, ni hermana pagó la parte proporcional del valor de la casa, para luego no tener movida y quedarnos cada uno con uno.

Pues nos dijo el…   » ver todo el comentario
