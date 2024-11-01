Morirse sin dejarlo todo atado: el agujero económico y familiar que puedes provocar si careces de testamento

"Cada semana vemos herencias modestas que se convierten en auténticos campos de batalla. La educación financiera no es un lujo, es una forma de proteger lo que ya existe", confirma Abel Marín, abogado especializado en sucesiones y socio del despacho Marín & Mateo Abogados. Para Carmen Pérez-Pozo Toledano, fundadora y CEO de Grupo Pérez-Pozo, despacho especializado gestión patrimonial y derecho sucesorio, "la planificación sucesoria no es solo una cuestión de dinero: es un acto de protección hacia nuestros hijos y familiares".