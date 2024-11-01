edición general
Moreno da por superada la crisis de los cribados y espolea al PP andaluz para que defienda su gestión sanitaria "sin complejos"

Moreno da por superada la crisis de los cribados y espolea al PP andaluz para que defienda su gestión sanitaria "sin complejos"

El presidente de la Junta, reelegido como líder del PP andaluz con el 99,95% de votos en el XVII Congreso, pone en pie a 5.000 militantes y simpatizantes al reivindicarse como el partido que más ha hecho por la sanidad pública, y exhibe el golpe de la crisis de los cribados para tensionar a un electorado "hiperdesmovilizado".

11 comentarios
luspagnolu #1 luspagnolu
Las declaraciones de un absoluto miserable sin escrúpulos, no hay más.
7 K 109
#4 NeuronaSur
#1 no tan fuerte
0 K 9
#7 fremen11
#1 No te olvides de los 5000 militantes a los que puso en pie, otros asesinos......
0 K 8
#2 Albarkas
Las muertas al hoyo y Juanma y los suyos a vivir de puta madre.
Circulen, aquí no ha pasado nada...
3 K 51
elgranpilaf #3 elgranpilaf
#2 Sí ha pasado, y muy grave. Basta ya de dejar a estos hijos de puta hacer lo que les de la gana
0 K 10
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#2 Si hay elecciones, seguirán votandoles igual.
0 K 19
Ashlie #5 Ashlie
La hostia. La crisis la zanja él y sus huevos morenos, valga la redundancia. Es evidente que para tener un cargo de relevancia en el PP tienes que ser un ser humano deleznable.
1 K 22
Antipalancas21 #8 Antipalancas21 *
Moreno el gran hijo de frutas de Andalucia, adn del PP, expertos en matar.
0 K 19
#6 sliana
Muy pepero, ellos deciden cuando se acaba el tema, cuando llegan las medidas o las explicaciones. Se mean en la cara de todos los ciudadanos
0 K 7
Yoryo #10 Yoryo
#6 Lo mismo pensaba Mazón :troll:
0 K 12
Celebrus #11 Celebrus *
reelegido como líder del PP andaluz con el 99,95% de votos

Lo importante no es lo que diga el impresentable este, es cómo cierra filas todo el PP andaluz entorno a él. Luego que si la culpa de lo que ocurre en Andalucía es de Sánchez o de los catalanes. Le tengo un cariño especial a esa tierra y sus gentes, que vió crecer a muchos de nuestros antepasados, pero cada día me genera más rechazo.
0 K 6

