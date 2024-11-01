Moreno da por superada la crisis de los cribados y espolea al PP andaluz para que defienda su gestión sanitaria "sin complejos"

El presidente de la Junta, reelegido como líder del PP andaluz con el 99,95% de votos en el XVII Congreso, pone en pie a 5.000 militantes y simpatizantes al reivindicarse como el partido que más ha hecho por la sanidad pública, y exhibe el golpe de la crisis de los cribados para tensionar a un electorado "hiperdesmovilizado".
| etiquetas: moreno , crisis , cribados , superadas , pp , andaluz , defensa , gestión , sanitaria
Circulen, aquí no ha pasado nada...
Lo importante no es lo que diga el impresentable este, es cómo cierra filas todo el PP andaluz entorno a él. Luego que si la culpa de lo que ocurre en Andalucía es de Sánchez o de los catalanes. Le tengo un cariño especial a esa tierra y sus gentes, que vió crecer a muchos de nuestros antepasados, pero cada día me genera más rechazo.