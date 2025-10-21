edición general
Moreno anuncia una reforma del SAS con 4.371 contrataciones, más presupuesto y nuevos ceses por el cribado

El jefe de servicio del Virgen del Rocío responsable del programa de detección precoz del cáncer presenta su dimisión

2 comentarios
pepel #2 pepel
Va a sacar los radiólogos de debajo de las piedras.
Ah, no, que la culpa es de Pedro Sanchez.
#1 Albarkas
Parece que ahora ya si hay pasta para gastar en sanidad. Nada como una metedura de pata con muertos por enmedio para recular.
Buenos gestores, recordad.
