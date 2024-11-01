El MONOPISO como solución al PROBLEMA DE LA VIVIENDA #latexou  

A no ser que sea usted rentista, latifundista o estén bavia, supongo que habrá notado en sus propias carnes que en España, España, hay un grave problema con el precio de la vivienda. Voy a dar unos datos. El sueldo mínimo interprofesional es de 1,135 € mensuales. Alquilar un piso en Madrid de 28 m², o sea, perfecto para bailar el chotis, cuesta de media unos 1,100 € al mes. Genial, porque te sobran todavía 35 € para irte de cañas. La caña en Madrid cuesta de media 2,95 € o sea, que con esos 35 € que te sobran te podrás beber
Me causa tanta pereza como cuando Wyoming habla de lo difícil que está la vivienda con Broncano. En fin la hipocresía.
españa va como un cohete.
Si empezamos mintiendo en la entradilla ni me molesto en entrar en el vídeo. Que a lo mejor miras y efectivamente "la media" sale por ese precio, pero es que "la media" consiste en sumar todos los valores y dividir por el número total y ese resultado no te sirve para una mierda. Si está hablando de "la mediana", es decir, el valor… » ver todo el comentario
750 €/mes
Vaya cojonacos de poliestireno hay que tener para intentar desmontar un monólogo de humor y acabar dándole la razón sin siquiera darse cuenta...
PD: vaya manía de intentar bloquear para evitar respuestas, si me voy a colgar de ti si o si...