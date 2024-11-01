Mónica García, ministra de Sanidad, en Carne Cruda  

La reforma del Estatuto Marco del personal sanitario propuesta el ministerio de Sanidad es avalada por CCOO, UGT, Satse y CSIF, pero rechazada por los sindicatos médicos de todas las comunidades autónomas. Entrevistamos a la ministra de Sanidad, Mónica García, en mitad de una huelga intermitente anunciada hasta junio, para abordar las demandas de los médicos pero también las otras grandes carencias de nuestro sistema público de salud, la eterna joya de la corona cada vez más maltratada por falta de medios, privatizaciones y externalizaciones.
| etiquetas: mónica , garcía , ministra , sanidad , carne , cruda
Es curioso, ya compartes sillón en el Consejo de Ministros con Pablo Bustinduy, cuya mamá, Ángeles Amador, a la sazón Ministra de Sanidad del PSOE en 1997, se alió con Romay Beccaria y Núñez Feijoo, para aprobar la ley 15/97. Según ella lo hizo por el bien común, porque “Esta ley cierra el paso a la privatización de la sanidad”. Tu opinas igual, tiempo has tenido en tu tribuna parlamentaria para denunciar la ley y no lo has hecho. Porque solo
… » ver todo el comentario