Mónica García, ministra de Sanidad, en Carne Cruda  

La reforma del Estatuto Marco del personal sanitario propuesta el ministerio de Sanidad es avalada por CCOO, UGT, Satse y CSIF, pero rechazada por los sindicatos médicos de todas las comunidades autónomas. Entrevistamos a la ministra de Sanidad, Mónica García, en mitad de una huelga intermitente anunciada hasta junio, para abordar las demandas de los médicos pero también las otras grandes carencias de nuestro sistema público de salud, la eterna joya de la corona cada vez más maltratada por falta de medios, privatizaciones y externalizaciones.