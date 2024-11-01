Monfragüe introduce la caza con arco y rehalas de perros para controlar la población de ciervos y jabalíes

Entre las principales novedades se encuentra la incorporación del arco como método letal de alta precisión y bajo impacto ambiental, así como el uso de rehalas de perros en momentos concretos, como las batidas previstas este otoño. Estas herramientas se alinean con el nuevo marco normativo y permitirán una planificación, seguimiento y evaluación más eficaz de las actuaciones.
Uno pensaría que la ausencia de lobos por la caza del mismo se compensaría reintroducir do el lobo. Pues no, se hace introduciendo cazadores.
Está lógica para la economía, las leyes, los derechos,.. si la política funciona así en todos sus ámbitos mejor taparse los ojos o llorar.