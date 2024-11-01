edición general
Monfragüe introduce la caza con arco y rehalas de perros para controlar la población de ciervos y jabalíes

Entre las principales novedades se encuentra la incorporación del arco como método letal de alta precisión y bajo impacto ambiental, así como el uso de rehalas de perros en momentos concretos, como las batidas previstas este otoño. Estas herramientas se alinean con el nuevo marco normativo y permitirán una planificación, seguimiento y evaluación más eficaz de las actuaciones.

Catapulta
Esto es en un parque nacional, el único de Extremadura. Si así es el plan de actuación, imaginad como será en parques naturales y zepas...

Uno pensaría que la ausencia de lobos por la caza del mismo se compensaría reintroducir do el lobo. Pues no, se hace introduciendo cazadores.

Está lógica para la economía, las leyes, los derechos,.. si la política funciona así en todos sus ámbitos mejor taparse los ojos o llorar.
ingenierodepalillos
Esto es una espiral, ¿que habrá que introducir después para acabar con la superpoblación de cazadores? Lo mejor es talar y cementar todo, así lloramos todo de golpe en lugar de estar jodidos con cada medida estúpida que se toma.
