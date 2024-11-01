edición general
Le Monde Diplomatique "¿quién mató a Thomas Sankara?"

El 15 octubre de 1987, Thomas Sankara, dirigente de Burkina Faso y símbolo del panafricanismo, era asesinado durante un golpe de Estado. Las circunstancias de ese crimen permanecieron envueltas en el misterio hasta la caída del presidente Blaise Compaoré en 2014. El juicio, que comienza en Uagadugú el 11 de octubre, debería arrojar algo de luz sobre el caso. Una cuestión sigue pendiente de respuesta: el papel desempeñado por Francia.

#2 anamabel *
Creo que es interesante recordar el hecho por las implicaciones actuales: La caída de Compaoré, presuntamente implicado en el asesinato de Sankara, se da en el contexto de otros cambios de régimen similares en la zona: Burkina, Mali, Níger y Senegal han expulsado a las tropas francesas de sus territorios, en algunos casos poco después de quitar a presidentes pro-franceses, a la vez que han dado entrada a la inversión china y a mercenarios rusos.
A la vez atacan con más agresividad a los…   » ver todo el comentario
Alegremensajero #1 Alegremensajero
Creo que desde el 15 de octubre del 87 está muy claro.
#7 lameth
Aunque un buen artículo, se nota que es Le Monde, un periodico "independiente", pero regado de su propia idiosincracia, siendo este profundamente pro-occidental y francés en sus conclusiones.
En el párrafo segundo asegura que, " Su capacidad para movilizar a la población burkinesa y su proyección internacional, sobre todo por su postura a favor de Palestina, provocaron la irritación de las cancillerías occidentales y de los dirigentes africanos “amigos de Francia”."
En…   » ver todo el comentario
#4 j-light
Los franceses revolucionarios llenaron de cadáveres todo lo que tocaron. Libertá, igualdá y fraternidá pero no para los africanos.
Alegremensajero #6 Alegremensajero *
#4 Decenas de miles de ellos mismos regaron con sus cabezas la plaza de la concordia, así que ni siquiera para ellos la libertad, igualdad y fraternidad.
#3 To_lo_loco
Quizás nunca desapareció el colonialismo y lo que hubo fue una capa de hipocresía y control de medios nunca visto en la historia.

Al señor X González no se le habría ocurrido crear algo nuevo sino lo que se hacía en cualquier lado. Por ejemplo.
#5 lameth
#3 Es el caso de sudamérica con España: con el no levantamiento por respeto de Felipe VI con la espada de Bolivar al jurar Prieto se vio la intención real de la Corona para con sudamérica.
