Le Monde Diplomatique "¿quién mató a Thomas Sankara?"

El 15 octubre de 1987, Thomas Sankara, dirigente de Burkina Faso y símbolo del panafricanismo, era asesinado durante un golpe de Estado. Las circunstancias de ese crimen permanecieron envueltas en el misterio hasta la caída del presidente Blaise Compaoré en 2014. El juicio, que comienza en Uagadugú el 11 de octubre, debería arrojar algo de luz sobre el caso. Una cuestión sigue pendiente de respuesta: el papel desempeñado por Francia.