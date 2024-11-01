·
Moncloa tendrá que explicar su pacto con el PNV para saltarse una reforma electoral que exige la UE
El Consejo Europeo aprobó en 2018 establecer un umbral de entre el 2% y el 5% para obtener representación en las europeas
etiquetas
elecciones europeas
partidos pequeños
ley electoral
politica
#1
muerola
El umbral ese muy democrático no parece
3
K
36
#2
vicvic
La explicación y los motivos son muy claros, Pedro Sánchez no tiene mayoría suficiente para gobernar solo y necesita el apoyo de un conglomerado de partidos, formando alianzas políticas contra natura y Pedro concede y vende todo lo que haga falta para que le apoyen y conservar así la poltrona. Realmente con esta última palabra se resume el argumentario perfectamente : P O L T R O N A.
1
K
23
#3
xaxipiruli
#2
P O L I T I C A
0
K
7
#4
Autarca
*
#2
#3
P O L I T I C A para conservar la P O L T R O N A
Al final, la inmensa mayoría de los esfuerzos de los partidos se encaminan a perpetuarse en el poder, u obtener mas
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
Al final, la inmensa mayoría de los esfuerzos de los partidos se encaminan a perpetuarse en el poder, u obtener mas