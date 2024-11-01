edición general
Moncloa tendrá que explicar su pacto con el PNV para saltarse una reforma electoral que exige la UE

Moncloa tendrá que explicar su pacto con el PNV para saltarse una reforma electoral que exige la UE

El Consejo Europeo aprobó en 2018 establecer un umbral de entre el 2% y el 5% para obtener representación en las europeas

#1 muerola
El umbral ese muy democrático no parece
3 K 36
vicvic #2 vicvic
La explicación y los motivos son muy claros, Pedro Sánchez no tiene mayoría suficiente para gobernar solo y necesita el apoyo de un conglomerado de partidos, formando alianzas políticas contra natura y Pedro concede y vende todo lo que haga falta para que le apoyen y conservar así la poltrona. Realmente con esta última palabra se resume el argumentario perfectamente : P O L T R O N A.
1 K 23
#3 xaxipiruli
#2 P O L I T I C A
0 K 7
Autarca #4 Autarca *
#2 #3 P O L I T I C A para conservar la P O L T R O N A

Al final, la inmensa mayoría de los esfuerzos de los partidos se encaminan a perpetuarse en el poder, u obtener mas
0 K 11

