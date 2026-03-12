Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo iraní, realiza su primer discurso: “Habrá venganza por la sangre de los mártires”

Jamenei, además, ha asegurado que mantendrá el cierre del estrecho de Ormuz como herramienta de presión para los enemigos de Irán, una medida que ya está provocando graves consecuencias económicas y comerciales en todo el mundo. El ayatolá ha asegurado que todas las bases militares de Estados Unidos en la región deben ser cerradas o, de lo contrario, serán atacadas en próximas ofensivas.