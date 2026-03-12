edición general
4 meneos
21 clics
Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo iraní, realiza su primer discurso: “Habrá venganza por la sangre de los mártires”

Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo iraní, realiza su primer discurso: “Habrá venganza por la sangre de los mártires”

Jamenei, además, ha asegurado que mantendrá el cierre del estrecho de Ormuz como herramienta de presión para los enemigos de Irán, una medida que ya está provocando graves consecuencias económicas y comerciales en todo el mundo. El ayatolá ha asegurado que todas las bases militares de Estados Unidos en la región deben ser cerradas o, de lo contrario, serán atacadas en próximas ofensivas.

| etiquetas: iran , jamenei , guerra
3 1 0 K 45 actualidad
7 comentarios
3 1 0 K 45 actualidad
Tarod #2 Tarod *
Hay que tener en cuenta que le han matado a su padre, su madre y a su mujer. Así que muy conciliador no va a estar...
4 K 82
Raziel_2 #4 Raziel_2
#2 Como para no estarlo, porque para esta gente ya no es una guerra mas, ahora es un conflicto personal y no hay nada mas peligroso que un pais regido por el odio de una persona que quiere venganza.

Que se lo digan a Hussein y a Bush padre...
0 K 10
#6 tierramar *
Y Sanchez aprobo la ampliación de Rota, que acogerá a más destructores yanquis. Poniéndo a Rota en la diana. El lema "NO a la guerra" nada que ver con los hechos www.meneame.net/m/actualidad/ampliacion-base-naval-rota
1 K 35
Meneador_Compulsivo #1 Meneador_Compulsivo
Calienta Mojtaba, que sales.
0 K 20
azathothruna #3 azathothruna
Un detalle que veo es que nombraron a su hijo, y no a otro ayatollah, porque asi da mas legitimidad a la venganza
Vengarse de los genocidas zionistas, pues, como que ahora no se ve feo que digamos
0 K 20
Lenari #5 Lenari
Joder con los líderes de la izquierda woke, ya van a calzón quitado xD
0 K 9

menéame