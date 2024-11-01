Modi anuncia el encendido del reactor nuclear más avanzado de la India tras años de fallos

El primer ministro indio, Narendra Modi, anunció este lunes que el Reactor Prototipo de Reproducción Rápida (PFBR) de Kalpakkam, en el estado sureño de Tamil Nadu, ha alcanzado la «criticidad», un hito técnico que marca el inicio de una reacción nuclear en cadena autosostenible.
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De otra fuente:
en ciertos diseños de reactores rápidos se puede generar plutonio-239 si se utiliza uranio-238 en el manto fértil del reactor junto con el torio.
Probablemente quieran matar dos pájaros de un tiro con esta tecnología..
El potencial a largo plazo del torio en la energía nuclear | International Atomic Energy Agency
www.iaea.org/es/bulletin/el-potencial-a-largo-plazo-del-torio-en-la-en
Se trata de un reactor reproductor rápido refrigerado por sodio de 500 megavatios, diseñado y construido íntegramente por científicos e ingenieros indios en BHAVINI con el apoyo de IGCAR.
Funciona con combustible de óxido mixto fabricado con plutonio y uranio, enfriado con más de 1.750 toneladas… » ver todo el comentario