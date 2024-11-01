edición general
7 meneos
155 clics
El mítico forajido Jesse James fotografiado junto a su asesino Robert Ford

El mítico forajido Jesse James fotografiado junto a su asesino Robert Ford  

Jesse James fue probablemente el forajido más famoso del Salvaje Oeste y uno de los líderes de la banda de James-Younger. El 3 de abril de 1882, Jesse James fue asesinado en su casa de St. Joseph, Misuri, de un tiro por la espalda a manos de Robert Ford, un miembro de su banda. Ford, junto a su hermano Charlie, habían pactado con el gobernador el cobro de una recompensa de 10.000 dólares y un posible indulto de sus crímenes a cambio de entregar o matar al conocido bandolero.

| etiquetas: jesse james , robert ford , salvaje oeste
6 1 0 K 92 cultura
7 comentarios
6 1 0 K 92 cultura
Macadam #1 Macadam
Jesse James dijo: manos arriba
1 K 19
#4 kasianowsky
#1 " Y le llenaron de plomo la barriga"
0 K 6
ansiet #5 ansiet
Que talento se ve que tenia el Jesse este vaya, más cara de paleto y no nace... Así funcionaba... No me molas no me caes bien... Pues te mato y punto.
De aquellos polvos ... Estos lodos
0 K 12
woody_alien #6 woody_alien
Con lo estrábico que era no entiendo como acertaba al disparar :shit:
0 K 12
ansiet #7 ansiet
En el año 2006 se descubrió una histórica fotografía en la que podemos ver al mítico forajido Jesse James sentado junto a su asesino, Robert Ford, un joven miembro de la banda que había sido reclutado personalmente por el bandolero. La historia de ambos inspiró la película de 2007 "El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford".
Amiguetes vaya...
0 K 12
TipejoGuti #2 TipejoGuti
La pinta de intelectuales que tienen los dos...luego en el cine ponemos dos guapos y la historia USA hasta luce. :-D
0 K 10
Ahtoh #3 Ahtoh
No te preocupes, yo también leí Robert Redford.
0 K 9

menéame