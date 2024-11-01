La mitad norte de España se acerca al pleno empleo: solo siete autonomías tendrán un paro de más del 8% el año que viene, según Funcas

"El fuerte tirón de la economía española que se está viviendo en los últimos años está facilitando que el país reduzca notablemente su tasa de paro. Tanto es así que, según las últimas proyecciones macroeconómicas para las comunidades autónomas elaboradas por Funcas, el año que viene solo habrá siete autonomías con un nivel de desempleo superior al 8%. "
Y eso gracias al chanchullo de los fijos discontinuos. Si restamos esos 740.000 la cosa quedaría aproximadamente en un 14%.