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La mitad de los libros no venden nada… ¿o nos están vendiendo otro relato?

La mitad de los libros no venden nada… ¿o nos están vendiendo otro relato?  

¿Qué está pasando realmente con los libros en España? ¿Es verdad que la mitad de los libros no venden ni un ejemplar? ¿Se publican demasiados libros o simplemente vivimos en una época incapaz de prestar atención? En este vídeo hablamos del polémico artículo de El País sobre los libros que “venden cero”, de la respuesta posterior desmontando parte del titular y, sobre todo, de algo mucho más importante: la crisis de atención que atraviesa la cultura moderna. Porque quizá el problema no sea que sobren escritores. Quizá el problema es que...

| etiquetas: libros , bulos , editoriales
6 2 0 K 80 cultura
5 comentarios
6 2 0 K 80 cultura
Connect #3 Connect *
En España prácticamente la mitad de los libros se venden entre navidad y ferias del libro como la de Sant Jordi o la Feria del Libro de Madrid (que mueve más que la de Sant Jordi) . Por tanto, es más un objeto de regalo que acaba en alguna estantería criando polvo

El libro compite con las plataformas de vídeo a demanda, con las redes sociales, la propia tele y entonces cuando queda un rato, el libro.

Cuando más tiempo libre hay es en verano, pero ahí las redes sociales han copado ese momento que todavía retenia el libro.
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NubisMusic #1 NubisMusic
Con la excusa de esa supuesta noticia se marca una muy buena reflexión de los tiempos actuales.
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Noctuar #4 Noctuar
Los libros electrónicos también son libros; que son los que muchos lectores ya utilizamos habitualmente.
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mperdut #5 mperdut *
Todos los libros venden, la editorial/imprenta le vende el lote al autor, luego ya es su problema.
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antesdarle #2 antesdarle *
El otro día me subí a un taxi, el conductor había puesto un cartel de un libro suyo que pretendía vender. Me dijo que él aparte de taxista también era escritor y que una “editorial” de las que permite autopublicarse después de encargar el mínimo de 70 ejemplares. No sé qué tipo de control pasan los libros, si alguien los corrige o si simplemente se publican y ya.
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menéame