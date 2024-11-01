La mitad de los libros no venden nada… ¿o nos están vendiendo otro relato?  

¿Qué está pasando realmente con los libros en España? ¿Es verdad que la mitad de los libros no venden ni un ejemplar? ¿Se publican demasiados libros o simplemente vivimos en una época incapaz de prestar atención? En este vídeo hablamos del polémico artículo de El País sobre los libros que “venden cero”, de la respuesta posterior desmontando parte del titular y, sobre todo, de algo mucho más importante: la crisis de atención que atraviesa la cultura moderna. Porque quizá el problema no sea que sobren escritores. Quizá el problema es que...