La mitad de la gente aún no se ha enterado: el alcohol da cáncer

Casi todo el mundo sabe que el tabaco produce cáncer, pero ¿y el alcohol? Según un nuevo estudio, más de la mitad de los adultos en Estados Unidos no sabe que el alcohol influye en el riesgo de cáncer. El dato no es menor, porque si la gente cree que una conducta es inocua, la mantiene. El alcohol contribuye de forma directa a un porcentaje apreciable de diagnósticos y muertes por cáncer. Esta relación incluye tumores de mama, hígado y esófago, entre otros.