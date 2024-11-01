La mitad de la gente aún no se ha enterado: el alcohol da cáncer

Casi todo el mundo sabe que el tabaco produce cáncer, pero ¿y el alcohol? Según un nuevo estudio, más de la mitad de los adultos en Estados Unidos no sabe que el alcohol influye en el riesgo de cáncer. El dato no es menor, porque si la gente cree que una conducta es inocua, la mantiene. El alcohol contribuye de forma directa a un porcentaje apreciable de diagnósticos y muertes por cáncer. Esta relación incluye tumores de mama, hígado y esófago, entre otros.
Dicha está tontada, dependerá de la ingesta, del tipo, de la frecuencia, etc.
El titular también podría ser "comer jamón da cáncer" y luego ya dentro dirán "en jamón influye en el riesgo de cáncer". Pero te lo ponen como si te tomases una pastilla de polonio
A ver... El alcohol está tan socialmente tan normalizado y da tanto miedo que lo quiten, que cuando aparece una noticia de estas la gente intenta "minimizar" lo que se dice.
Si la comes estás ingiriendo metales pesados, herbicidas y otros fitosanitarios que producen cáncer por bioacumulación.
Si no la comes tienes más riesgo de sufrir cáncer de colon por déficit de ingesta de fibra.
Consumir productos tóxicos provoca efectos indeseables en el organismo para sorpresa de nadie.