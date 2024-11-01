edición general
10 meneos
24 clics
La mitad de la gente aún no se ha enterado: el alcohol da cáncer

La mitad de la gente aún no se ha enterado: el alcohol da cáncer

Casi todo el mundo sabe que el tabaco produce cáncer, pero ¿y el alcohol? Según un nuevo estudio, más de la mitad de los adultos en Estados Unidos no sabe que el alcohol influye en el riesgo de cáncer. El dato no es menor, porque si la gente cree que una conducta es inocua, la mantiene. El alcohol contribuye de forma directa a un porcentaje apreciable de diagnósticos y muertes por cáncer. Esta relación incluye tumores de mama, hígado y esófago, entre otros.

| etiquetas: gente , cáncer , alcohol , encuestas , estados unidos , sociología
8 2 0 K 88 salud
13 comentarios
8 2 0 K 88 salud
antesdarle #4 antesdarle
“ El nuevo análisis del Centro Oncológico MD Anderson, publicado en JAMA Oncology, muestra que el 52,9% de los encuestados respondió “no lo sé” cuando se les preguntó si beber modifica el riesgo de desarrollar cáncer. Solo el 37,1% contestó que aumenta el riesgo. Un 9,1% dijo que no tiene efecto. Un 1% afirmó que lo disminuye.” ya me imagino a ese 1% con el cubata en la mano respondiendo la encuesta xD
3 K 47
#7 MADMax2
#4 ese 1% sabe que el alcohol mata las células más débiles, y quedan las fuertes :-P
0 K 10
#2 MADMax2
Vivir contribuye de forma directa a un porcentaje apreciable de diagnósticos y muertes por cáncer.

Dicha está tontada, dependerá de la ingesta, del tipo, de la frecuencia, etc.
El titular también podría ser "comer jamón da cáncer" y luego ya dentro dirán "en jamón influye en el riesgo de cáncer". Pero te lo ponen como si te tomases una pastilla de polonio
3 K 42
Uda #5 Uda
#2 lo que dicen es que el alcohol está tan aceptado que han olvidado que tb da cáncer. Ya sabemos que vivir te mata de muchos modos diferentes.
1 K 22
#6 MADMax2 *
#5 ya, y los embutidos, y los procesados...
0 K 10
#10 hal9008
#2 por reducción al absurdo pasa lo mismo que fumar. Dicen que fumar provoca cáncer. Esa tontada dependerá de la ingesta, del tipo, de la frecuencia, etc... Es que te ponen lo de fumar como si te tomases una pastilla de polonio. Y lo mismo con el amianto, y con el gas radón y....

A ver... El alcohol está tan socialmente tan normalizado y da tanto miedo que lo quiten, que cuando aparece una noticia de estas la gente intenta "minimizar" lo que se dice.
1 K 22
#12 Nouveau
#2 yo siempre digo que comer verdura da cáncer, no comerla también.

Si la comes estás ingiriendo metales pesados, herbicidas y otros fitosanitarios que producen cáncer por bioacumulación.

Si no la comes tienes más riesgo de sufrir cáncer de colon por déficit de ingesta de fibra.
0 K 10
#1 atabey
Ya me habéis jodido el sol y sombra mañanero. Estaréis contentos...
1 K 24
Postmeteo #3 Postmeteo
#1 Diles que te echen más sombra, que quitando un poco de sol compensa
2 K 31
#13 atabey
#3 Qué va, tío. Después de esto se me quitaron las ganas y me tuve que pedir un ruso blanco.
0 K 10
neo1999 #9 neo1999
Alerta!
Consumir productos tóxicos provoca efectos indeseables en el organismo para sorpresa de nadie.
0 K 11
founds #8 founds
En mi entorno dirán: de algo hay que morir, pero no dejarán su mínima de una cerveza al día
0 K 7

menéame