El misterio de los precios: por qué el diésel y la gasolina no bajan cuando el petróleo se hunde

Mientras el petróleo navega en un océano de sobreproducción, con la demanda en contracción y cotizando en valores modestos, llenar el depósito (especialmente de diésel) sigue encareciéndose. El mercado del petróleo está inundado de barriles, cuyo precio Brent, el de referencia en Europa, oscila en torno a los 60 dólares. Sin vestigios de inestabilidad y, como revela su cotización en 2025, casi a prueba de cualquier tensión geopolítica que emerja por grave que sea, como los ataques israelíes contra sus vecinos de Oriente Próximo o la guerraUcra

#4 carlosjpc
También estamos obligados por la UE a mezclar los carburantes con biocombustibles que no estan afectados por el precio del petroleo y son más caros que los tradicionales.

En España, la mezcla obligatoria de biocombustibles en los combustibles tradicionales es del 7% de biodiésel (B7) para el diésel y se ha permitido la introducción de hasta un 10% de bioetanol (E10) en las gasolinas, aunque la mezcla principal en el gasoil suele ser el B7 estándar, cumpliendo con la normativa europea que busca aumentar progresivamente la cuota de renovables para reducir la dependencia de combustibles fósiles.
#8 aletmp
#3 es el mercado amigo :troll:
cromax #1 cromax
Resumen tonto: Hay mucho petróleo pero también muchísima inestabilidad. Y el grande entre los grandes, China, están frenando en seco su consumo de petróleo.
Al mismo tiempo lo que está parado son las plantas de refinado, lo que encarece el producto final aunque la materia prima sea abundante.
Sawyer76 #2 Sawyer76
#1 O eso o son unos chorizos. Cuando suba el petróleo ya será motivo para subir el precio al día siguiente. Para bajar, mil excusas.
#10 chavi
#2 Son unos chorizos, no lo dudes.

El unico objetivo de la empresa privada es ganar dinero. Entre más, mejor.

El resto es secundario
txillo #3 txillo
#1 si hay poca oferta, sube el precio. Si hay mucha oferta, sube el precio.
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#1 Mas tonto todavía, las distribuidoras y compañías expendedoras, venden menos pero quieren ganar mas. :troll:
#9 chavi
#1 Y por qué están paradas las plantas de refinado??
#5 drstrangelove
Que el pico de petróleo convencional se alcanzara hace 20 años, y ahora estemos tirando de no convencional, bastante más caro de extraer, me imagino que también ayuda...
#7 carlosjpc *
#5 Eso es cierto, pero con la bajada a coste de decretos y prohibiciones de la demanda el precio realmente está bajo, no debería implicar que se cambiara el precio del combustible.
#11 chavi
#5 Leiste el titular? El Petroleo está más barato que nunca
