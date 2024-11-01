El misterio de los precios: por qué el diésel y la gasolina no bajan cuando el petróleo se hunde

Mientras el petróleo navega en un océano de sobreproducción, con la demanda en contracción y cotizando en valores modestos, llenar el depósito (especialmente de diésel) sigue encareciéndose. El mercado del petróleo está inundado de barriles, cuyo precio Brent, el de referencia en Europa, oscila en torno a los 60 dólares. Sin vestigios de inestabilidad y, como revela su cotización en 2025, casi a prueba de cualquier tensión geopolítica que emerja por grave que sea, como los ataques israelíes contra sus vecinos de Oriente Próximo o la guerraUcra
En España, la mezcla obligatoria de biocombustibles en los combustibles tradicionales es del 7% de biodiésel (B7) para el diésel y se ha permitido la introducción de hasta un 10% de bioetanol (E10) en las gasolinas, aunque la mezcla principal en el gasoil suele ser el B7 estándar, cumpliendo con la normativa europea que busca aumentar progresivamente la cuota de renovables para reducir la dependencia de combustibles fósiles.
Al mismo tiempo lo que está parado son las plantas de refinado, lo que encarece el producto final aunque la materia prima sea abundante.
El unico objetivo de la empresa privada es ganar dinero. Entre más, mejor.
El resto es secundario