Investigadores surcoreanos desarrollan filtro autónomo que elimina más del 99% de nanoplásticos menores de 50 nm sin necesidad de energía externa

El grupo de investigación del profesor Jeong-Min Baik, de la Universidad Sungkyunkwan (SKKU), ha desarrollado una plataforma de filtración electrocinética reutilizable capaz de capturar más del 99 % de nanoplásticos ultrafinos, incluso bajo condiciones de alto caudal comparables a sistemas comerciales. Los nanoplásticos están presentes en agua embotellada, agua del grifo e incluso en muestras biológicas humanas. La plataforma se basa en un filtro metálico poroso cuya superficie ha sido recubierta con óxido de magnesio (MgO) y un polímero catión

NPCMeneaMePersigue
Debería ir a portada que lo vea la gente, promover su uso y tratar de evitar la desaparicion de especies marinas que sostienen muchos ecosistemas
