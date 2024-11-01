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Misión fallida para Trump: Irán gana más ahora con el petróleo que antes de la guerra por las refinerías del té chinas

Misión fallida para Trump: Irán gana más ahora con el petróleo que antes de la guerra por las refinerías del té chinas

No es té de verdad, sino pequeñas refinerías supuestamente privadas, por lo que aparentemente nadie puede meter mano en ellas, con las que China, que compra aproximadamente el 90% del crudo iraní, hace la vista gorda, ya que dejar de hacerlo les saldría muy caro. Irán sigue vendiendo, China sigue comprando y el dinero fluye hacia la Guardia Revolucionaria y las élites locales. Misión fallida para Trump: lo que debía hundir a Irán, en realidad lo está engordando.

| etiquetas: irán , gana más , petróleo
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6 comentarios
10 3 0 K 160 actualidad
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
el dinero fluye hacia la Guardia Revolucionaria y las élites locales

No como las empresas petroleras de EEUU (o de UK, o de España o de cualquier lado), donde el dinero fluye hacia obras de caridad y ayudas a la población. Todo el mundo sabe que Rockefeller iba a comer a un comedor de caridad porque regalaba toda la pasta que sacaba con el petróleo.

Lo del periodismo da grima.
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IkkiFenix #6 IkkiFenix
#4 Es la secta, tiene que meter la puntilla.
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Gry #2 Gry
El objetivo de la misión era que Irán no pudiera desarrollar armas nucleares en una semana así que yo diría que lo han logrado, ya han pasado unas cuantas semanas y todavía no ha habido pruebas nucleares iraníes.
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pax0r #1 pax0r
No se cómo en esa posición tan buena no asoma la cabeza el Ayatolá lider, aunque sea un mensaje grabado con el móvil
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menéame