Misión fallida para Trump: Irán gana más ahora con el petróleo que antes de la guerra por las refinerías del té chinas

No es té de verdad, sino pequeñas refinerías supuestamente privadas, por lo que aparentemente nadie puede meter mano en ellas, con las que China, que compra aproximadamente el 90% del crudo iraní, hace la vista gorda, ya que dejar de hacerlo les saldría muy caro. Irán sigue vendiendo, China sigue comprando y el dinero fluye hacia la Guardia Revolucionaria y las élites locales. Misión fallida para Trump: lo que debía hundir a Irán, en realidad lo está engordando.
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No como las empresas petroleras de EEUU (o de UK, o de España o de cualquier lado), donde el dinero fluye hacia obras de caridad y ayudas a la población. Todo el mundo sabe que Rockefeller iba a comer a un comedor de caridad porque regalaba toda la pasta que sacaba con el petróleo.
Lo del periodismo da grima.
www.meneame.net/story/altos-precios-combustible-contribuyen-impulsar-v
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