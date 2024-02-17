Mira cómo tienen los iPhone en Japón: "Aquí los tenemos que atar con cables"  

El texto que circula es directo: “las tiendas de Apple en Japón se han vuelto virales porque los productos en exhibición no están atados con cables de seguridad ni alarmas”. El shock no es tecnológico; es cultural. La mayoría de turistas está entrenada para ver electrónica como mercancía de alto riesgo, sujetada a una cadena invisible: un cable corto, un sensor pegado al chasis, una alarma que salta con cualquier tirón. En Japón, al menos en esos vídeos, la mesa parece limpia, casi ceremonial.
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hoy en dia cuando te bloquean un iphone te bloquean por el numero de serie de la placa base, la ram, la camara, etc, lo cual lo hace efectivamente inutil.
Mis amigos robaban los tapacubos de los coches y alguno coleccionada placas de marca de los coches. Recuerdo a uno intentando sacar el jaguar de un jaguar a patadas.
Al Corte Inglés iban a robar lo que fuera, colonias de mujer si podían, por la pura emoción.
El ladrón no consigue nada pero la tienda sí que pierde.
www.elindependiente.com/sociedad/2024/02/17/la-ruta-de-los-moviles-esp
Parece publicidad de iPhone.
Igual en Japón los ladrones son más listos y no roban cosas inútiles