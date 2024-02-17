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Mira cómo tienen los iPhone en Japón: "Aquí los tenemos que atar con cables"  

El texto que circula es directo: “las tiendas de Apple en Japón se han vuelto virales porque los productos en exhibición no están atados con cables de seguridad ni alarmas”. El shock no es tecnológico; es cultural. La mayoría de turistas está entrenada para ver electrónica como mercancía de alto riesgo, sujetada a una cadena invisible: un cable corto, un sensor pegado al chasis, una alarma que salta con cualquier tirón. En Japón, al menos en esos vídeos, la mesa parece limpia, casi ceremonial.

| etiquetas: japón , iphone , apple
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13 comentarios
2 1 1 K 18 tecnología
Aokromes #1 Aokromes
en ningun lugar del mundo merece la pena robar un iphone moderno, bloqueo de hardware por numero de serie y tienes un bonito ladrillo que no vale ni para piezas de recambio.
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#2 guillersk
#1 ya... Pero aquí están con cable
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Aokromes #4 Aokromes
#2 tal vez por que creen que los ladrones no saben eso.
hoy en dia cuando te bloquean un iphone te bloquean por el numero de serie de la placa base, la ram, la camara, etc, lo cual lo hace efectivamente inutil.
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#7 Onaj
#4 #2 Es que en España si se puede robar algo, aunque sea inútil, se roba.

Mis amigos robaban los tapacubos de los coches y alguno coleccionada placas de marca de los coches. Recuerdo a uno intentando sacar el jaguar de un jaguar a patadas.

Al Corte Inglés iban a robar lo que fuera, colonias de mujer si podían, por la pura emoción.

El ladrón no consigue nada pero la tienda sí que pierde.
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Aokromes #6 Aokromes
#5 no estoy hablando de bloqueo por imei, hablo de bloqueo del numero de serie de los componentes del movil.
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Mesto #8 Mesto
#6 En Marruecos funcionan.
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Aokromes #11 Aokromes
#8 un movil bloqueado por apple por numero de serie de hardware es un ladrillo, no estamos hablando de bloqueo de imei de operadora, estamos hablando de bloquear los componentes que forman el movil a nivel de sistema operativo, lo cual los hace inutiles hasta para repuestos.
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#9 HangTheRich
#1 los iphones robados se mandan a china y alli usan las piezas
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Aokromes #12 Aokromes
#9 coño que no puedes saltarte un bloqueo de numero de serie de la pieza.
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#10 Suleiman
No creo que tarden mucho en poner las cadenas... Con la ordas de turistas que hay empezarán a volar.
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Malinke #13 Malinke
Pero será con todas las marcas, ¿o es que los móviles caros de otras marcas los tienen atados?
Parece publicidad de iPhone.
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taSanás #3 taSanás *
Hace años ¿15? que los tlf de exposición no son funcionales, no tienen el módulo gsm

Igual en Japón los ladrones son más listos y no roban cosas inútiles
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menéame