Mira cómo tienen los iPhone en Japón: "Aquí los tenemos que atar con cables"  

El texto que circula es directo: “las tiendas de Apple en Japón se han vuelto virales porque los productos en exhibición no están atados con cables de seguridad ni alarmas”. El shock no es tecnológico; es cultural. La mayoría de turistas está entrenada para ver electrónica como mercancía de alto riesgo, sujetada a una cadena invisible: un cable corto, un sensor pegado al chasis, una alarma que salta con cualquier tirón. En Japón, al menos en esos vídeos, la mesa parece limpia, casi ceremonial.