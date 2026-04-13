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Ministro Óscar Puente: “La investigación de Adamuz merece mayor tranquilidad y rigor: no se puede analizar cada dato como si fuera un partido de fútbol”

Ministro Óscar Puente: “La investigación de Adamuz merece mayor tranquilidad y rigor: no se puede analizar cada dato como si fuera un partido de fútbol”

[ENTREVISTA] El máximo responsable de Transportes se confiesa "cansado" del alud de informaciones sobre el descarrilamiento mortal y recuerda que el carril de la vía dañado todavía no se ha examinado en el laboratorio. - Se acaba de conocer un nuevo informe de la Guardia Civil que habla de rotura de vía. - No es ninguna novedad. Hitachi tiene unos datos que no se disponen en tiempo real, es decir, que la rotura no es detectable. El día antes se produce una bajada de tensión en el carril que lleva una corriente de unos pocos (...)

| etiquetas: puente , entrevista , adamuz
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14 comentarios
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Comentarios destacados:      
Supercinexin #8 Supercinexin
A muchos nos cansan los tweets de la derecha descubriendo cada 5 minutos cómo el Ministro Óscar Puente miente como un bellaco porque fíjate tú que este investigador entrevistado en exclusiva está mañana ha dicho que la culpa de todo es de los tornillos de 15mm que llevan los dispositivos AX-81 de inclusión interseccional de las traviesas, que no habían recibido la atención necesaria del Ministerio cuando un ingeniero dió la voz de alarma de que fíjate tú ȅ̵̞̑ș̳̓̋t̶̢͕̜̃̚̕o͚͐ś̵͔̯̃…   » ver todo el comentario
3 K 46
Mendax #11 Mendax
#8 ¿Por qué utilizas unicode Zalgo para escribir parte del comentario? Para quien quiera limpiarlo: zalgo.org/
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Supercinexin #14 Supercinexin
#11 Porque queda más bonito, ¿no lo ves?
0 K 19
#9 carraxe
#7 No sé, viendo el nivel de la política española, y pensando que este señor buscará un discurso que entiendan sus votantes, y algún centrista desubicado, me parece que tiene un mensaje bastante correcto. El rollo macarrilla que tenía ahí atrás parece que lo ha filtrado un poco.
4 K 31
#10 Grahml
#9 Bien que lo filtre, algo es algo.
1 K 11
sotillo #12 sotillo
#7 O que te paren en un control de alcoholemia más de una hora. Lo que no entiendo es que este accidente tenga que tener los resultados ya, no creo que difiera tanto en un accidente de avión, donde se da un informe preliminar, si se puede y el informe definitivo puede tardar años
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Lenari #3 Lenari *
...
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#1 Grahml
Me cansan las analogías estúpidas y banales de este señor.

Y lo hace simplemente para acudir a la falacia como argumento.
Demuestran tan poca profesionalidad esos "dejes".
3 K 3
#4 carraxe
#1 No sé, no me parece especialmente no profesional. ¿Qué ha hecho concretamente para disgustarte?
7 K 95
#7 Grahml *
#4 Es el fondo en el que basa su "razonamiento"
Acude mucho a estas analogías cutres venidas de la nada y en #1 me refiero a que considero que un ministro con sus responsabilidades debería acudir menos a ese tipo de discursos.

Aunque igual tienes razón, al menos esta vez no lo ha comparado con casarse "de penalti".
2 K 19
#6 Eukherio
#1 No sé qué tiene de falaz. Si el tema se trata de la manera más sensacionalista posible al final nadie se entera de nada y todo se vuelven hipótesis locas de redes sociales hasta años más tarde.
6 K 77
Andreham #2 Andreham
Pero hijo de puta que es tu trabajo y encima estás tratando con muertos, no con heridos o simplemente daños a objetos inanimados.
8 K -50
#5 carraxe
#2 Aparte de llamarlo hijoputa, ¿podrías concretar por qué no está haciendo su trabajo?
11 K 134
oceanon3d #13 oceanon3d
#5 Te va a concretar una mierda ... esta para lo que esta y punto.
2 K 37

menéame