Ministro Óscar Puente: “La investigación de Adamuz merece mayor tranquilidad y rigor: no se puede analizar cada dato como si fuera un partido de fútbol”

[ENTREVISTA] El máximo responsable de Transportes se confiesa "cansado" del alud de informaciones sobre el descarrilamiento mortal y recuerda que el carril de la vía dañado todavía no se ha examinado en el laboratorio. - Se acaba de conocer un nuevo informe de la Guardia Civil que habla de rotura de vía. - No es ninguna novedad. Hitachi tiene unos datos que no se disponen en tiempo real, es decir, que la rotura no es detectable. El día antes se produce una bajada de tensión en el carril que lleva una corriente de unos pocos (...)
| etiquetas: puente , entrevista , adamuz
Y lo hace simplemente para acudir a la falacia como argumento.
Demuestran tan poca profesionalidad esos "dejes".
Acude mucho a estas analogías cutres venidas de la nada y en #1 me refiero a que considero que un ministro con sus responsabilidades debería acudir menos a ese tipo de discursos.
Aunque igual tienes razón, al menos esta vez no lo ha comparado con casarse "de penalti".