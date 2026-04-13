Ministro Óscar Puente: “La investigación de Adamuz merece mayor tranquilidad y rigor: no se puede analizar cada dato como si fuera un partido de fútbol”

[ENTREVISTA] El máximo responsable de Transportes se confiesa "cansado" del alud de informaciones sobre el descarrilamiento mortal y recuerda que el carril de la vía dañado todavía no se ha examinado en el laboratorio. - Se acaba de conocer un nuevo informe de la Guardia Civil que habla de rotura de vía. - No es ninguna novedad. Hitachi tiene unos datos que no se disponen en tiempo real, es decir, que la rotura no es detectable. El día antes se produce una bajada de tensión en el carril que lleva una corriente de unos pocos (...)