El Ministro de Defensa británico afirma que Irán ha disparado dos misiles contra bases militares en Chipre [EN]

John Healey dijo que el gobierno no creía que los misiles apuntaran a las bases intencionadamente, pero señaló que 'esto demuestra cuán indiscriminada' fue la represalia iraní a los ataques de EE. UU. e Israel del sábado. Sin embargo, tanto el presidente de la República de Chipre como el de la no reconocida República Turca del Norte de Chipre (RTNC) han cuestionado la afirmación y criticado al Sr. Healey por hacer declaraciones sin contar con todos los hechos.
| etiquetas: chipre , reino unido , irán
Claro, John, claro. Apuntaban a un parvulario y a una residencia de ancianitas. Pero, afortunadamente, los bravos guerreros del Army interpusieron sus protectoras bases militares para protegerlos.
Jajajajajaj la verdad es que el sentido del humor de esta gente es lo puto mejor.
Ya no hay ley para esta gente. Su intención es que detrás de los iraníes vayamos nosotros.
Evidentemente, Irán tiene que reventar si puede todas las bases militares de EEUU y británicas que pille por delante cerca de sus fronteras. Evidentemente.
¿¡Y!?
Pero, no hay mal que por bien no venga… ahora podemos hacernos las víctimas y montar en cólera y sacar muchas páginas de prensa contando lo maleducados y crueles que son los iraníes para justificar nuestros próximos ataques…