El Ministro de Defensa británico afirma que Irán ha disparado dos misiles contra bases militares en Chipre [EN]

John Healey dijo que el gobierno no creía que los misiles apuntaran a las bases intencionadamente, pero señaló que 'esto demuestra cuán indiscriminada' fue la represalia iraní a los ataques de EE. UU. e Israel del sábado. Sin embargo, tanto el presidente de la República de Chipre como el de la no reconocida República Turca del Norte de Chipre (RTNC) han cuestionado la afirmación y criticado al Sr. Healey por hacer declaraciones sin contar con todos los hechos.