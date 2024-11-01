edición general
4 meneos
38 clics
Irán ataca la base aérea del Reino Unido en Chipre: vídeos en redes sociales muestran los impactoss [eng]

Irán ataca la base aérea del Reino Unido en Chipre: vídeos en redes sociales muestran los impactoss [eng]

Videos que muestran una explosión en la base Akrotiri de la RAF en Chipre aparecieron en redes sociales. Si bien no se confirmaron los detalles de inmediato, se informó que se declaró una "amenaza a la seguridad" en las bases británicas del país. Esto ocurre mientras Irán ha estado atacando varias partes de Oriente Medio, un día después de que el líder supremo Alí Jamenei fuera asesinado en un ataque aéreo con las primeras bombas que Israel y Estados Unidos lanzaron sobre Irán.

| etiquetas: geoestrategia , militar , guerra , escalada
3 1 0 K 47 actualidad
5 comentarios
3 1 0 K 47 actualidad
YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre *
No querían que los iraníes entregasen sus misiles? pues ya lo están haciendo, y bien repartidos :troll:


Por cierto, fué ayer el primer ministro inglés el que salió en tv anunciando que le declaraba la guerra a Irán, o con el eufemismo que usen ahora: participar en la operación de defensa, etc. Los iraníes tendrán muchas cosas, buenas y malas, pero dar el primer golpe no es una de ellas, pero no se achantan ante nadie, mis dieses
3 K 59
alehopio #1 alehopio
Otra fuente

MASSIVE explosions have reportedly been heard at Britain’s key RAF stronghold in the Mediterranean sea.
www.thesun.ie/news/16611659/raf-cyprus-explosions-brits-take-cover/
0 K 20
alehopio #2 alehopio
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha actualizado sus directrices para los viajeros británicos tras los lanzamientos de misiles dirigidos a instalaciones militares del Reino Unido.

La guía actualizada advierte: «Existe un mayor riesgo de tensión regional. Una escalada podría provocar interrupciones en los viajes y otros impactos imprevistos. Los ciudadanos británicos deben tomar precauciones razonables, considerando sus circunstancias individuales».

www.dailyrecord.co.uk/news/uk-world-news/uk-issues-cyprus-travel-advic
0 K 20
#4 ctm2000j *
pues me jode... hubiese preferido que las represalias fuesen solo contra EEUU e Israel por sus ataques, ahora dan excusas perfectas para que otros países colabores con los genocidas intervengan tb y que Europa no se moje o señale solo a Irán...
0 K 8
pitercio #5 pitercio
#4 ya estaban interviniendo, todos los que han recibido ataques y algunos más. El tema es serio porque Irán está dejando claro que no es gratis.
0 K 16

menéame