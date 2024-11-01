Irán ataca la base aérea del Reino Unido en Chipre: vídeos en redes sociales muestran los impactoss [eng]

Videos que muestran una explosión en la base Akrotiri de la RAF en Chipre aparecieron en redes sociales. Si bien no se confirmaron los detalles de inmediato, se informó que se declaró una "amenaza a la seguridad" en las bases británicas del país. Esto ocurre mientras Irán ha estado atacando varias partes de Oriente Medio, un día después de que el líder supremo Alí Jamenei fuera asesinado en un ataque aéreo con las primeras bombas que Israel y Estados Unidos lanzaron sobre Irán.
Por cierto, fué ayer el primer ministro inglés el que salió en tv anunciando que le declaraba la guerra a Irán, o con el eufemismo que usen ahora: participar en la operación de defensa, etc. Los iraníes tendrán muchas cosas, buenas y malas, pero dar el primer golpe no es una de ellas, pero no se achantan ante nadie, mis dieses
MASSIVE explosions have reportedly been heard at Britain’s key RAF stronghold in the Mediterranean sea.
La guía actualizada advierte: «Existe un mayor riesgo de tensión regional. Una escalada podría provocar interrupciones en los viajes y otros impactos imprevistos. Los ciudadanos británicos deben tomar precauciones razonables, considerando sus circunstancias individuales».
