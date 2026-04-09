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El Ministerio de Asuntos Exteriores turco critica duramente a Netanyahu, calificándolo de "Hitler de nuestro tiempo", y lo acusa de socavar la paz. [eng]

El Ministerio de Asuntos Exteriores turco critica duramente a Netanyahu, calificándolo de "Hitler de nuestro tiempo", y lo acusa de socavar la paz. [eng]

Netanyahu, 'el Hitler de nuestro tiempo', es una figura cuya identidad y antecedentes son bien conocidos. Se ha emitido una orden de arresto en su contra por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Bajo el liderazgo de Netanyahu, Israel está siendo juzgado en el Tribunal Internacional de Justicia por acusaciones de genocidio. El objetivo actual de Netanyahu es sabotear las negociaciones de paz en curso. De lo contrario, enfrentaría un juicio en su propio país y probablemente sería encarcelado.

| etiquetas: geoestrategia , petróleo , economía , militar , aliados
20 1 0 K 189 actualidad
10 comentarios
20 1 0 K 189 actualidad
Comentarios destacados:    
azathothruna #3 azathothruna
Seria bueno que turquia e iran se alien contra el Zionista mayor
4 K 60
ochoceros #6 ochoceros
#3 Al final sólo el comunismo nos volverá a salvar de los nazis.
1 K 25
Jointhouse_Blues #8 Jointhouse_Blues
#3 Eso, montemos la 3GM, que lo busca el sionazi.
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Asimismov #9 Asimismov
#3 sin Egipto no pueden.
Uno cierra Suez, otro el Bósforo y Ormuz por Irán ... el mundo tal y como lo conocemos desaparece en un par de años.
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salteado3 #10 salteado3
#3 Turquía sabe que ya está en el punto de mira de Israel...
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#4 MenéameApesta
Parece que Turquía empieza a mover ficha. Parece que los próximos van a ser ellos así que si tienen que dar la pelea este es el mejor momento para hacerlo.
1 K 19
alehopio #7 alehopio
Relacionada

Turquía acusa a Netanyahu y a 35 altos funcionarios israelíes por la interceptación de una flotilla rumbo a Gaza
www.meneame.net/story/turquia-acusa-netanyahu-35-altos-funcionarios-is
0 K 19
#5 Tks4dTip
Lo que no entiendo es que interès hay en esto; timesofislamabad.com/09-04-2026/joe-kent-warns-israel-us-war-against-t
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#1 carraxe
Bueno, creo que nadie lo pone en duda
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ur_quan_master #2 ur_quan_master
#1 se ha quedado corto el ministro. Supongo que por educación
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menéame