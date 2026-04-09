El Ministerio de Asuntos Exteriores turco critica duramente a Netanyahu, calificándolo de "Hitler de nuestro tiempo", y lo acusa de socavar la paz. [eng]

Netanyahu, 'el Hitler de nuestro tiempo', es una figura cuya identidad y antecedentes son bien conocidos. Se ha emitido una orden de arresto en su contra por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Bajo el liderazgo de Netanyahu, Israel está siendo juzgado en el Tribunal Internacional de Justicia por acusaciones de genocidio. El objetivo actual de Netanyahu es sabotear las negociaciones de paz en curso. De lo contrario, enfrentaría un juicio en su propio país y probablemente sería encarcelado.
| etiquetas: geoestrategia , petróleo , economía , militar , aliados
Uno cierra Suez, otro el Bósforo y Ormuz por Irán ... el mundo tal y como lo conocemos desaparece en un par de años.
Turquía acusa a Netanyahu y a 35 altos funcionarios israelíes por la interceptación de una flotilla rumbo a Gaza
www.meneame.net/story/turquia-acusa-netanyahu-35-altos-funcionarios-is