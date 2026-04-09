Netanyahu, 'el Hitler de nuestro tiempo', es una figura cuya identidad y antecedentes son bien conocidos. Se ha emitido una orden de arresto en su contra por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Bajo el liderazgo de Netanyahu, Israel está siendo juzgado en el Tribunal Internacional de Justicia por acusaciones de genocidio. El objetivo actual de Netanyahu es sabotear las negociaciones de paz en curso. De lo contrario, enfrentaría un juicio en su propio país y probablemente sería encarcelado.