De millonarios a arruinados: ocho importantes operadores de criptomonedas pierden todo (inglés)

Entre los casos destacados está el del 'trader' BitcoinOG/1011short, quien llegó a acumular más de 140 millones de dólares en ganancias, solo para terminar con pérdidas cercanas a los 128 millones. Por su parte, Low-Stack Degen pasó de 125.000 a casi 43 millones en su pico, pero sufrió un retroceso que lo dejó con alrededor de 196.000 dólares en pérdidas.
Solo en las últimas 24 horas, más de 1.520 millones de dólares se perdieron en liquidaciones en todo el mercado, siendo las posiciones largas las que soportaron el peso abrumador con aproximad

Schadenfreude
Schadenfreude es una palabra del alemán que designa el sentimiento de alegría o satisfacción generado por el sufrimiento, infelicidad o humillación de otro. El término se usa también como expresión culta en otros idiomas, como el inglés. El término en español se podría traducir como regodearse o regodeo, definido por la RAE como Complacerse maliciosamente con un percance, apuro, etc., que le ocurre a otra persona

