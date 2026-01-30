edición general
Miles de personas (y Bruce Springsteen) toman las calles de Minneapolis en una protesta contra Trump

Miles de personas (y Bruce Springsteen) toman las calles de Minneapolis en una protesta contra Trump

El cantante actúa por sorpresa en la ciudad en un concierto para recaudar fondos para las familias de Renée Good y Alex Pretti, los dos estadounidenses que mataron a tiros los agentes federales. El hombre se sumó al millar de personas a las 8:00 se juntó en torno a un árbol en un aparcamiento cercano al edificio federal Whipple. Es a ese siniestro lugar en el que la policía migratoria del presidente Donald Trump lleva a las personas, inmigrantes irregulares y ciudadanos estadounidenses por igual, que detienen desde hace dos meses en las calles

Postmeteo #2 Postmeteo
Me gusta como el titular afirma implícitamente que Bruce Springsteen no es, de hecho, una persona
3 K 40
Dramaba #4 Dramaba
#2 No, es un símbolo. Como BATMAN!!! :troll:
0 K 11
Noeschachi #5 Noeschachi
#2 Hola Miguel Noguera
0 K 12
cocolisto #1 cocolisto
"El plan de los organizadores era caminar por el centro de la ciudad hasta el estadio Target Center, justo de donde este viernes el guitarrista Tom Morello, miembro de la banda de rock protesta Rage Against the Machine, dio un concierto benéfico en First Avenue, sala señera de la ciudad. Las entradas se agotaron rápido para un cartel que completaba el guitarrista de jazz Al Di Meola y un invitado sorpresa. Las apuestas eran dos: ¿sería Eddie Vedder, líder de Pearl Jam? ¿O Bruce…   » ver todo el comentario
1 K 36
Sinfonico #3 Sinfonico
Miles de personas y Bruce Springsteen xD
0 K 15

