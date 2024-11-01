·
más visitadas
9175
clics
Así es la "anti-Ibiza" que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
7103
clics
Llego la censura "buena" a MNM
5884
clics
Estos son los españoles que aparecen en los papeles de Epstein más allá de Aznar
6042
clics
Los impactos más altos del mundo": AEMET teme un escenario de lluvias catastrófico con media península saturada
8233
clics
Uno de los juguetes más populares en China es un caballo triste de peluche al que la fábrica ha cosido accidentalmente la sonrisa al revés por error [ENG]
más votadas
457
Viviendas protegidas del polémico residencial de Alicante que ganaron cargos del PP, en alquiler a 1.600 euros
585
El Ayuntamiento de Madrid define como “derecho fundamental” que el duque de Alba expulse a los vecinos para construir pisos turísticos
419
Elisa Mouliaá retira la denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual
636
¿Será pronto castigado por ley mentir en política? Este país acaba de cruzar un umbral histórico
567
Congresista Ted Lieu: "Trump aparece miles de veces en los archivos de Epstein en acusaciones de violar niñas y amenazar con matarlas" [EN]
19
meneos
40
clics
Milei oculta la inflación real y el director del INDEC renuncia por ello
Tremendo escándalo político en Argentina: Milei ha impedido la publicación de la inflación real y el director del organismo estadístico ha dimitido por ello.
|
etiquetas
:
indec
,
milei
,
inflacion real
,
actualizacion indec
,
argentina
5 comentarios
#2
jonolulu
El que tiene que dimitir es
@Findeton
10
K
118
#4
Tronchador.
#2
No mentes a la bicha de los malabarismos argumentales que vendrá con cosas que no estamos preparados para leer.
2
K
20
#5
NoMeVeas
*
#4
Para eso lo queremos, para ver los malabarismos argumentales que hace. Es nuestro bufón. Además, conviene conocer el punto de vista de los defensores de esto. Si, es un punto de vista absurdo, ridículo, disparatado , como lo quieras ver, pero, por desgracia, mucha gente tiene ese punto de vista. Aquí te ríes, pero fuera, cuando ves que estas rodeado de imbéciles repitiendo esas cosas, deja de ser tan divertido, pero bueno, al menos no te coge de sorpresa, vas preparado.
1
K
12
#3
NoMeVeas
*
El préstamo se le acabo el mes pasado. Se lo han comido las fortunas, a las que Milei sirve, en sacar la pasta en dólares.
Se viene el infierno a Argentina, literalmente les ha pasado como al paciente terminal que un día antes de morir nota una mejoría tremenda. Y no es que estuviesen precisamente bien ahora... Al final la realidad es lo que nunca dijo la bruja Tatcher, "el liberalismo funciona hasta que se acaba el dinero de los demás".
3
K
30
#1
Tunguska08Chelyabinsk13
Copy-Paste
0
K
13
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
Se viene el infierno a Argentina, literalmente les ha pasado como al paciente terminal que un día antes de morir nota una mejoría tremenda. Y no es que estuviesen precisamente bien ahora... Al final la realidad es lo que nunca dijo la bruja Tatcher, "el liberalismo funciona hasta que se acaba el dinero de los demás".