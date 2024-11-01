edición general
Milei oculta la inflación real y el director del INDEC renuncia por ello

Tremendo escándalo político en Argentina: Milei ha impedido la publicación de la inflación real y el director del organismo estadístico ha dimitido por ello.

jonolulu #2 jonolulu
El que tiene que dimitir es @Findeton
10 K 118
#4 Tronchador.
#2 No mentes a la bicha de los malabarismos argumentales que vendrá con cosas que no estamos preparados para leer.
2 K 20
#5 NoMeVeas *
#4 Para eso lo queremos, para ver los malabarismos argumentales que hace. Es nuestro bufón. Además, conviene conocer el punto de vista de los defensores de esto. Si, es un punto de vista absurdo, ridículo, disparatado , como lo quieras ver, pero, por desgracia, mucha gente tiene ese punto de vista. Aquí te ríes, pero fuera, cuando ves que estas rodeado de imbéciles repitiendo esas cosas, deja de ser tan divertido, pero bueno, al menos no te coge de sorpresa, vas preparado.
1 K 12
#3 NoMeVeas *
El préstamo se le acabo el mes pasado. Se lo han comido las fortunas, a las que Milei sirve, en sacar la pasta en dólares.

Se viene el infierno a Argentina, literalmente les ha pasado como al paciente terminal que un día antes de morir nota una mejoría tremenda. Y no es que estuviesen precisamente bien ahora... Al final la realidad es lo que nunca dijo la bruja Tatcher, "el liberalismo funciona hasta que se acaba el dinero de los demás".
3 K 30
#1 Tunguska08Chelyabinsk13
Copy-Paste
0 K 13

