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Milei estuvo en la CPAC Hungría y afirmó que Argentina puede garantizar energía a Europa

Milei estuvo en la CPAC Hungría y afirmó que Argentina puede garantizar energía a Europa

“En la conferencia que voy a dar en CPAC voy a estar mencionando su correcta visión en los temas migratorios, porque cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar donde va, deja de ser inmigración para convertirse en invasión”. Por su parte, el líder húngaro destacó la visita del mandatario argentino. “Es la primera vez en la historia que un presidente argentino visita Hungría. Estamos muy felices de que esté aquí en un momento importante”, sostuvo.

| etiquetas: milei , cpac , extrema derecha , orban , hungría , inmigración , energía
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6 comentarios
6 0 0 K 74 actualidad
El_Tio_Istvan #2 El_Tio_Istvan
Ya no tiene que arrastrase ante el comunista Lula para que le venda gas? Bien por él :roll:
4 K 69
#1 marcotolo
si, un socio muy confiable milei para confiarle el abastecimiento energetico de europa,
no incumple ninguna promesa y nunca miente
1 K 27
#5 pirat
#1 Ni expropian... así yo también... que se lo digan a los vendidos de repsol con el yacimiento de Vacamuerta.
No sé si hay que ser más pardillo o temerario para relacionarse con estos.
0 K 9
#4 NoMeVeas *
Me encanta como todos los "liberales" se ponen súper contentos cuando un juguete nuevo( mas radical que el anterior que les falló) toma poder y nos dicen que el pais va a repuntar como nunca porque... ahora si, ahora dejan atras el socialismo emprobecedor... para acabar viendo como ocurre todo lo contrario y... vuelta a la casilla de salida. ( no fue liberal acaban diciendo, siempre acaban tirando de falacia del falso escoses)
Lo único, no se que nuevo juguete mas fanatizado que Milei puede venir, recordemos que este es el friki del disfraz ancap... ( y cómic propio, que no se olvide como critican a Maduro por lo mismo pero aplauden a este otro por lo mismo)
1 K 19
Bonzaitrax #6 Bonzaitrax
Va a echar un cable de luz entre Argentina y Europa xD xD xD
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menéame