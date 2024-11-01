Milei estuvo en la CPAC Hungría y afirmó que Argentina puede garantizar energía a Europa

“En la conferencia que voy a dar en CPAC voy a estar mencionando su correcta visión en los temas migratorios, porque cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar donde va, deja de ser inmigración para convertirse en invasión”. Por su parte, el líder húngaro destacó la visita del mandatario argentino. “Es la primera vez en la historia que un presidente argentino visita Hungría. Estamos muy felices de que esté aquí en un momento importante”, sostuvo.