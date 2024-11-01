Milei estuvo en la CPAC Hungría y afirmó que Argentina puede garantizar energía a Europa

“En la conferencia que voy a dar en CPAC voy a estar mencionando su correcta visión en los temas migratorios, porque cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar donde va, deja de ser inmigración para convertirse en invasión”. Por su parte, el líder húngaro destacó la visita del mandatario argentino. “Es la primera vez en la historia que un presidente argentino visita Hungría. Estamos muy felices de que esté aquí en un momento importante”, sostuvo.
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no incumple ninguna promesa y nunca miente
No sé si hay que ser más pardillo o temerario para relacionarse con estos.
Lo único, no se que nuevo juguete mas fanatizado que Milei puede venir, recordemos que este es el friki del disfraz ancap... ( y cómic propio, que no se olvide como critican a Maduro por lo mismo pero aplauden a este otro por lo mismo)