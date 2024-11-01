edición general
Milei elige por primera vez en democracia a un militar (hijo de un criminal de la dictadura) como ministro de Defensa

El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y en Argentina también se recuerda la restauración de la democracia, en 1983. En este día histórico asumirá al frente del Ministerio de Defensa un militar —por primera vez en 42 años—, que, además, es hijo de un represor de la última dictadura. Para Javier Milei, la designación de Carlos Alberto Presti busca ponerle fin a “la demonización de las Fuerzas Armadas”. Para los organismos de derechos humanos, en cambio, se trata de una “provocación”.

tul #4 tul
veremos cuanto tardan en volver a tirar a los cuidadanos al mar desde aviones militares
0 K 17
Arzak_ #3 Arzak_
“¡Que soy compañero, Che!” 8-D
0 K 11
#5 Leon_Bocanegra *
Carajo, como avanza la libertad!
0 K 11
tusitala #1 tusitala
Les llevamos décadas de ventaja
0 K 10
#2 sarri
:troll: :troll: :troll:  media
0 K 8

