Milei dice en que «el socialismo ha entrado» a EE.UU. por «la costa este» tras elecciones

El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo este jueves en Miami que «el socialismo ha entrado» a Estados Unidos por «la costa este» tras las elecciones del martes, en las que los demócratas ganaron contiendas locales como la Alcaldía de Nueva York. «(El kirchnerismo), dicho sea de paso, no es ni más ni menos que una de las sucursales del socialismo del siglo XXI y que, en algún lugar de la costa este, ha entrado aquí. Se disfrazan de corderos y son peor que el peor de los rapaces lobos», indicó Milei en el America Business Forum (ABF).

| etiquetas: milei , eeuu , actualidad , política
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro
Yo no se que ha entrado en EEUU, pero no ha sido por la costa este, ha sido por las urnas
Ovlak #2 Ovlak
Ok boomer  media
