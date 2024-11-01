edición general
Milei deja afuera a Techint y elige a proveedor extranjero para proyecto clave de gas

El consorcio privado que lidera la construcción del ducto que transportará gas desde el polo de shale de Argentina en la Patagonia hasta la costa atlántica, adjudicó un contrato a la empresa india Welspun Living Ltd., que ofreció suministrar los caños por un precio un 40% más barato que una propuesta inicial de Tenaris S.A., perteneciente a Techint Group, encabezada por su presidente, el multimillonario Paolo Rocca. “No proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país”, escribió el ministro Sturzenegger.

Findeton #1 Findeton
Esto es liberalismo, rechazar el nacionalismo y comprar lo más barato que cumpla los requisitos técnicos. Eso es lo que hacen los consumidores cuando van al supermercado, y es lo que han de hacer las empresas y el estado. Se acabo el "cazar en un zoológico" para las empresas nacionales, toca competir.

Después de perder la oferta, Techint ofreció bajar el precio un 40%. Que lo hubiera ofrecido desde el principio.
#6 Barriales
#1 no digas tonterías. Son lo que mas le han sobornado.
Y cuando se destape que por ese precio no se puede hacer, pagará y se acabó.
Findeton #8 Findeton
#6 ¿Tienes alguna prueba? ¿No? Entonces absurdo. Han ganado porque era el precio más bajo.
#9 flixter
#8 de este caso no, aún. Pero... Buscamos casos en España, donde hay (presumiblemente) menos corrupción, a ver cuanta obra publica se ha adjudicado por 4 euros, y al siguiente telediario ya sr han empezado a pagar derramas porque "ah, es que ha habido imprevistos", " ah, los precios han cambiado", etc?
Pontecorvo #7 Pontecorvo
#1 Hombre, lo ideal es que fueran empresas. Así es fácil corromperse.
#10 kaos_subversivo
#1 asi funcionaras tu. Yo voy al super y si veo un melon barato de israel, cojo cualquier otro.
Si tu venderías a tu madre por una buena oferta, no generalices
Morrison #11 Morrison *
#1 El liberalismo es entregar el dinero público a la empresa que más comisiones te haya prometido, pasándote un presupuesto bajísimo e irrealizable para obtener la concesión que una vez obtenida se realizará con materiales de bajísima calidad pagados a precio de materiales de lujo que en pocos años estarán para cambiar o derribar y que además se llenará de sobrecostes superando con creces al presupuesto inicial.
#2 Sacapuntas
Engañabobos...
sat #3 sat
Vaya vaya, quién se lo hubiera podido imaginar. Espero que los directivos de Techint votaran a Milei y estén disfrutando fuertemente lo votado.
Findeton #4 Findeton
#3 Espero que la próxima vez pongan una oferta con precios más bajos que la competencia desde el principio. Esto es libre competencia, verdadero liberalismo, no nacionalismo absurdo.

Después de perder la oferta, Techint ofreció bajar el precio un 40%. Que lo hubiera ofrecido desde el principio.
#5 angar300
... y además de mejor oferta, te regalan Lands Rover Discovery fabricado por TATA, para llegar a tiempo a los mantenimientos de las tuberías.
