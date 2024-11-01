Milei deja afuera a Techint y elige a proveedor extranjero para proyecto clave de gas

El consorcio privado que lidera la construcción del ducto que transportará gas desde el polo de shale de Argentina en la Patagonia hasta la costa atlántica, adjudicó un contrato a la empresa india Welspun Living Ltd., que ofreció suministrar los caños por un precio un 40% más barato que una propuesta inicial de Tenaris S.A., perteneciente a Techint Group, encabezada por su presidente, el multimillonario Paolo Rocca. “No proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país”, escribió el ministro Sturzenegger.