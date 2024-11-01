edición general
8 meneos
16 clics
Milei crea la oficina de Asuntos Nucleares para convertir a Argentina en la "Arabia Saudí del uranio"

Milei crea la oficina de Asuntos Nucleares para convertir a Argentina en la "Arabia Saudí del uranio"

El presidente argentino, Javier Milei, ha creado la Secretaría de Asuntos Nucleares, que dependerá de la cartera de Economía, para garantizar "un mayor dinamismo" en la ejecución de las políticas relacionadas con esta cuestión y a vista de convertir al país en la "Arabia Saudí del uranio". "Nuestra nación tiene el potencial para convertirse en la 'Arabia Saudí del uranio' y para lograrlo se necesita que los sectores minero, energético y nuclear estén alineados con este objetivo como horizonte".

| etiquetas: milei , argentina , uranio
7 1 0 K 98 actualidad
17 comentarios
7 1 0 K 98 actualidad
Gry #2 Gry
¿Va a gestionar la explotación del uranio con una empresa estatal como los saudíes con el petroleo? :roll:
1 K 28
johel #4 johel *
#2 En cuanto hagan los calculos de cuales son los costes y cuales los beneficios, se otorgara rapida y legalmente a una empresa privada la concesion para gestionar los beneficios.
0 K 11
Herumel #10 Herumel
#2 Chiringuito
0 K 11
Yrithinnd #1 Yrithinnd
Llegan 40 años tarde
1 K 20
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#5 importándolo sería uranio enriquecido, no tienen capacidad para procesarlo, solo con 3 centrales en todo el país.
En 2024 la generación nuclear representó aproximadamente 7,35 % de toda la electricidad generada en Argentina.
0 K 20
Findeton #8 Findeton
#7 El uranio de las centrales nucleares no es el mismo que el uranio para las bombas, y se compra con bastante más facilidad. Vamos, que hay hasta ETFs de uranio que cotizan en bolsa.
0 K 10
Herumel #12 Herumel *
#8 Si compras el Uranio en bruto, tu que haces, solo consumirlo. Como lo procesas?

Eso no es ser productor, eso es ser europa, con respecto a Arabia, consumidor.
0 K 11
Findeton #14 Findeton
#12 Pueden comprar el uranio listo para consumir. Creo que lo importante para Argentina es construir centrales nucleares.
1 K 18
Herumel #15 Herumel
#14 Vuelvo a repetir... Serás Europa, pero no Arabia, Arabia produce, europa consume.

Cuando Milei dice Arabia, todos entendemos producción no consumo, ya justificais todo, tío... Así no se puede tener un debate... Jo
0 K 11
Findeton #16 Findeton
#15 A ver, creo que exageran. Pero sobre el tema de la producción, la verdad es que tienen suficientes reservas como para hacer una producción importante. Según he encontrado tienen entre 36mil a 80mil toneladas de uranio que podrían explotar.

La verdad, les creo. ¿Sabes por qué? Porque en realidad el uranio es abundante en todo el planeta pero lo difícil es toda la burocracia que impide abrir una mina y explotarla. Dado que Milei tiene como objetivo reducir la burocracia, eso puede permitir que efectivamente Argentina sí pueda minar ese uranio mientras que el resto del planeta (incluyendo España, que también tiene uranio) tiene uranio pero no lo mina por burocracia.
0 K 10
#17 mstk
#8 Tanto las centrales nucleares como las bombas usan U-235
0 K 7
Herumel #9 Herumel
#7 Que les importa la realidad, lo importante son los titulares.
Además, seguro que se van a sacar se la manga ahora las centrífugadoras de hexafluoruro de uranio, las van a conseguir de lavadoras. xD
0 K 11
#3 mstk *
¿De donde va a sacar el uranio? Las estimaciones de la AIEA sobre sus reservas son bastante pobres.
1 K 18
Findeton #5 Findeton
#3 Puede importarlo, lo importante es crear centrales nucelares.
0 K 10
#11 mstk *
#6 La aiea estima en torno a 40.000tU y el gobierno argentino 33.650 tU

www.argentina.gob.ar/cnea/tecnologia-nuclear/mineria-del-uranio/explor
"Contamos con 33.650 tU (toneladas de uranio) clasificadas como recursos identificados y recuperables"

Para ser la "Arabia Saudí del uranio" deberían ser el mayor productor mundial.
0 K 7
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso *
#6 #11 si, la mina de uranio de Córdoba dejó aquello lleno de contaminación ambiental… que se calcula en unos 2,4 millones de toneladas de colas de mineral, más residuos químicos, metales pesados y efluentes líquidos.
0 K 20

menéame