Milei crea la oficina de Asuntos Nucleares para convertir a Argentina en la "Arabia Saudí del uranio"

El presidente argentino, Javier Milei, ha creado la Secretaría de Asuntos Nucleares, que dependerá de la cartera de Economía, para garantizar "un mayor dinamismo" en la ejecución de las políticas relacionadas con esta cuestión y a vista de convertir al país en la "Arabia Saudí del uranio". "Nuestra nación tiene el potencial para convertirse en la 'Arabia Saudí del uranio' y para lograrlo se necesita que los sectores minero, energético y nuclear estén alineados con este objetivo como horizonte".
| etiquetas: milei , argentina , uranio
En 2024 la generación nuclear representó aproximadamente 7,35 % de toda la electricidad generada en Argentina.
Eso no es ser productor, eso es ser europa, con respecto a Arabia, consumidor.
Cuando Milei dice Arabia, todos entendemos producción no consumo, ya justificais todo, tío... Así no se puede tener un debate... Jo
La verdad, les creo. ¿Sabes por qué? Porque en realidad el uranio es abundante en todo el planeta pero lo difícil es toda la burocracia que impide abrir una mina y explotarla. Dado que Milei tiene como objetivo reducir la burocracia, eso puede permitir que efectivamente Argentina sí pueda minar ese uranio mientras que el resto del planeta (incluyendo España, que también tiene uranio) tiene uranio pero no lo mina por burocracia.
Además, seguro que se van a sacar se la manga ahora las centrífugadoras de hexafluoruro de uranio, las van a conseguir de lavadoras.
"Contamos con 33.650 tU (toneladas de uranio) clasificadas como recursos identificados y recuperables"
Para ser la "Arabia Saudí del uranio" deberían ser el mayor productor mundial.