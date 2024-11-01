Milei crea la oficina de Asuntos Nucleares para convertir a Argentina en la "Arabia Saudí del uranio"

El presidente argentino, Javier Milei, ha creado la Secretaría de Asuntos Nucleares, que dependerá de la cartera de Economía, para garantizar "un mayor dinamismo" en la ejecución de las políticas relacionadas con esta cuestión y a vista de convertir al país en la "Arabia Saudí del uranio". "Nuestra nación tiene el potencial para convertirse en la 'Arabia Saudí del uranio' y para lograrlo se necesita que los sectores minero, energético y nuclear estén alineados con este objetivo como horizonte".