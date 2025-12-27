edición general
Milei celebra la aprobación del Presupuesto 2026 de Argentina con superávit fiscal

El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró este sábado la aprobación en el Parlamento de la ley de Presupuesto 2026, que incluye una pauta de superávit fiscal primario equivalente al 1,5 % del PIB. «No hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números», afirmó en redes sociales el jefe de Estado, quien calificó la aprobación de este Presupuesto como un «hecho histórico».

etiquetas: javier milei , argentina , presupuestos , latinoamérica
mente_en_desarrollo #1
En un comunicado difundido este sábado, la Presidencia argentina resaltó que la nueva ley permite «que todos los argentinos de bien hagan uso pleno y libre del fruto de su trabajo, generando mayor dinamismo en la economía y contribuyendo al crecimiento sostenido del país».

Espera... ¿Ha instaurado la dictadura del proletariado? ¿Los empresarios ya no se van a quedar el fruto del trabajo de los proletarios? Anonadado me hallo. o_o
3
Pertinax #6
#1 En realidad, la Ley de Inocencia Fiscal es una suerte de amnistía fiscal como la española. A eso se refiere ese párrafo, a no preguntar por el dinero guardado sin declarar bajo los colchones . Y diría que beneficia más a empresarios que a trabajadores (de hecho, si no me equivoco, los monotributistas no están cubiertos por esa ley)
0
Pontecorvo #9
Milei cumpliendo con su programa. Como debe de ser.
1
#2 chema79
EA! a disfrutarlo! :palm:
Se supone que un estado es deficitario por defecto, si sobra pasta es porque ¿ya no hay mas donde invertir para aumentar la calidad de vida de tus ciudadanos?
0
MaRRaldo_1 #3
#2 siempre hay deudas que pagar.
0
#4 mancebador
#2 Se supone que un estado es deficitario por defecto

Eso lo supondrás tu, pero no es verdad.
0
valandildeandunie #5
#2 Es primero de economía el que si un Estado ha tenido superávit fiscal es porque la parte privada ha pagado de más. O sea, que ese dinero ha sido gestionado por inútiles.
0
Suigetsu #7
#5 Bueno realmente ese superávit lo puede usar para invertir, pagar deuda etc... No es que al fin de año se quede dinero en un cajón sin usar.
0
Pontecorvo #8
#5 ¿Inútiles que están haciendo que el país sea cada vez más solvente? Claaro, lo que digas.
1
valandildeandunie #10
#8 Claro que si, por eso las grandes empresas están huyendo de alli como si lo fuesen a prohibir.

Gracias por demostrar tu ignorancia como buen ser de derechas que eres :-D
0

