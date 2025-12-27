Milei celebra la aprobación del Presupuesto 2026 de Argentina con superávit fiscal

El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró este sábado la aprobación en el Parlamento de la ley de Presupuesto 2026, que incluye una pauta de superávit fiscal primario equivalente al 1,5 % del PIB. «No hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números», afirmó en redes sociales el jefe de Estado, quien calificó la aprobación de este Presupuesto como un «hecho histórico».