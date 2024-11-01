Mikel Mancisidor ya es el nuevo titular del Ararteko (Defensor del Pueblo) tras recibir el 'sí' del Parlamento Vasco en un áspero debate político

EH Bildu cuestiona el dominio del euskera y la neutralidad del nuevo defensor y que haya sido votado por el PP, que ha llegado a expresar su deseo de que la izquierda abertzale sea "exterminada" de la política vasca. “Por la mañana 'Ayuso entzun, Euskadi euskaldun' y por la tarde pactar con el partido de Ayuso. Pradales, entzun, arartekoa ez da euskaldun”, ha ironizado desde la tribuna Rodríguez, dirigiéndose al lehendakari, que ha seguido la sesión en su escaño. “Blanquean al PP”, ha resumido.
Ekain Rico, del PSE, diciendo que pedir conocimiento del euskara para el cargo de Ararteko atenta contra gran parte de la sociedad vasca.
Con dos cojones. Un monolingüe con derecho a serlo, diciendo a los bilingües por imposición que no, que son los bilingües los que imponen su idioma.